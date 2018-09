S-a stabilit finala feminina de la US Open 2018! Serena Williams, aproape sa scrie din nou istorie

Serena Williams, tot mai aproape de un nou titlu de Grand Slam!

Serena Williams s-a calificat fara probleme in ultimul act la Flushing Meadows si pare ca nicio adversara nu este indeajuns de buna pentru a-i sta in cale. Americanca in varsta de 36 de ani a trecut in semifinale de letona Anastasija Sevastova, scor 6-3, 6-0, dupa doar 66 de minute de joc. Serena a demonstrat de-a lungul celor doua saptamani ca a revenit cu adevarat in circuit, insa va avea parte in finala de un nou test care ar putea parea mai dificil prin prisma jocului reusit in ultimele partide.

De cealalta parte, Madison Keys, locul 14 WTA, nu a avut parte de o zi buna, iar Naomi Osaka, 19 WTA, a ajuns in prima ei finala de Grand Slam dupa ce a invins-o pe americanca, scor 6-2, 6-4, la capatul unui meci de o ora si 28 de minute de joc. Nipona a reusit un joc foarte agresiv, iar adversara sa a parut total depasita de situatie.

Serena Williams si Naomi Osaka s-au mai intalnit o singura data in circuit, anul acesta la Miami, cand sportiva din Japonia s-a impus in minimul de seturi. Finala feminina de la US Open va avea loc sambata, nu inainte de ora 23, ora Romaniei.