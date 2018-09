Prima reactie a Mihaelei Buzarnescu in scandalul mondialului in circuitul WTA! Romanca, acuzata de o alta jucatoare ca s-a inscris accidentata la US Open pentru a lua bani

Mihaela Buzarnescu a vorbit pentru prima data dupa ce a fost acuzata ca a incasat bani pe nedrept prin retragerea de la US Open cu doar doua ore inaintea primului meci.

Mihaela Buzarnescu a fost reclamata de o jucatoare din circuitul WTA forului mondial pentru ca s-a retras cu doar doua ore inainte de primul meci pe care trebuia sa-l dispute la ultimul Grand Slam al anului. Mandy Minella din Luxemburg s-a plans ca a ratat un loc pe tabloul principal de la US Open din cauza faptului ca Mihaela s-a retras cu doar doua ore inaintea primului meci pe care trebuia sa-l joace.

Mihaela sustine ca a actionat conform indicatiilor primite din partea forurilor internationale. "Cred ca ar trebui sa se adreseze WTA si ITF, pentru ca eu am respectat recomandarile lor. De la ei vor primi raspunsurile care o vor lamuri asupra situatiei. Eu mi-am dorit mult sa joc la US Open si am facut eforturi pentru recuperare", a spus Mihaela pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Totul a pornit de la nemultumirea nemtoaicei cauzata de retragerea Mihaelei din turneu cu doar doua ore inaintea meciului din turul inaugural contra Marketei Vondrousova. Daca Mihaela se retragea din timp, Minella ar fi intrat pe tabloul principal si ar fi primit un premiu. Altfel, chiar daca Miki s-a retras inainte de meci, a primit jumatate din suma acordata pentru prezenta in turul intai, 27 de mii de dolari.