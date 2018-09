Djokovic, increzator ca poate castiga al treilea trofeu la US Open! Reactia sarbului inainte de marea finala

Sarbul Novak Djokovic este foarte increzator inaintea finale de la US Open 2018.

Djokovic, favoritul numarul 6 la New York, s-a calificat in cea de-a 6-a lui finala la Flushing Meadows si spera ca duminica sa obtina al treilea lui titlu aici, dupa cele din 2011 si 2015, si al 14-lea al carierei, insa nu va avea o misiune usoara. Nole se va duela in ultimul act cu argentinianul Juan Martin Del Potro, despre care spune ca joaca cel mai bun tenis al sau la momentul acesta.

Djokovic a trecut fara emotii in semifinala de Kei Nishikori, scor 6-3, 6-4, 6-2. ''Nishikori este un jucator rapid care ia mult timp adversarilor. Stiam ca daca reusesc sa-mi mentin ritmul, voi avea sansa sa-l incomodez si sa-l fac sa greseasca. Ceea ce s-a si intamplat. In momentele bune, serviciul a functionat bine. Am returnat bine, am pus o presiune constanta pe el, am incercat sa-l fac sa alerge, sa-i rup ritmul. Am facut un meci foarte bun'', a declarat campionul din acest an de la Wimbledon.

Despre meciul cu Del Potro, Djokovic a declarat ca ''el a fost afectat de lupta sa impotriva accidentarilor care l-au tinut departe de circuit 2-3 ani. Dar, el a fost mereu considerat de toata lumea ca un jucator de Top 5. Chiar cand a cazut in clasament si a trebuit sa revina, toti stiam ca are capacitatea si calitatea de a ajunge unde este azi. E un jucator caruia ii plac meciurile mari. Joaca tenisul vietii sale in ultimele 15 luni'', a mai spus Nole la New York.