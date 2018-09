Povestea impresionanta a lui Del Potro! "Uriasul bland" s-a gandit la retragere: "Am trecut prin depresii! Am fost aproape sa renunt!"

Juan Martin Del Potro are o poveste impresionanta.

Chinuit de multiple accidentari si destul de hotarat sa se retraga in anul 2015 din cauza problemelor la incheietura mainii, “uriasul bland”, asa cum i se spune in circuitul masculin de tenis, a atins de curand un nou maxim al carierei, locul 3 ATP, iar in aceasta saptamana s-a calificat in cea de-a doua finala de Grand Slam a carierei, dupa ce in 2009 se impunea in ultimul act la Flushing Meadows.

In semifinala, Delpo a beneficiat de abandonul campionului en-titre, Rafa Nadal, la scorul de 7-6, 6-2, iar in finala il va intalni pe sarbul Novak Djokovic, care pare sa-si fi regasit cel mai bun joc al sau.

''Am fost aproape sa renunt la acest sport pentru ca nu gaseam o cale sa rezolv problema de la incheietura. Am suferit mult. Am trecut prin depresii timp de cateva luni. Nu ma asteptam la acest gen de emotii cand am reusit sa joc din nou. Sa ating finale, sa castig titluri, sa am cel mai bun clasament din cariera mea in acest moment, totul este aproape perfect'', a spus Delpo dupa meciul din semifinale.

Anul trecut, argentinianul a fost eliminat de Nadal in semifinale, iar acum se concentreaza pe continuarea carierei sale: ''Stiu ca nu sunt 100%, dar pot juca tenis si asa. Voi fi mandru daca voi putea juca tenis inca multi ani'', a mai spus Del Potro.