Cezar Crețu s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului challenger de la Chișinău, dotat cu premii totale de 160.680 de euro, după ce s-a impus în fața britanicului Liam Broady cu 6-3, 6-0.

Crețu (25 ani, 370 ATP), venit din calificări, a obținut victoria după o oră și 17 minute de joc, în fața unui adversar mai bine clasat (32 ani, 219 ATP).

Cezar Crețu și-a asigurat un cec de 8.355 de euro și 29 de puncte ATP, iar în penultimul act îl va înfrunta pe moldoveanul Radu Albot (36 ani, 479 ATP). Albot s-a impus în singura lor confruntare anterioară, în 2024, în primul tur al calificărilor la București (ATP 250), cu 6-3, 6-4.

La dublu, perechea Alexandru Jecan/Bogdan Pavel a fost învinsă în semifinale de americanii Nathaniel Lammons/Jackson Withrow cu 7-6 (7/3), 6-4. Românii au avut o minge de set în actul inaugural, la 6-5.

Jecan și Pavel s-au ales cu un cec de 2.520 de euro și 36 de puncte ATP la dublu.