Joga bonito la FCSB: Gigi Becali a trimis oferta pentru "driblangiu"! Răspunsul primit

După Dinamo - FCSB 1-2 (d.p.), Gigi Becali a anunțat șase transferuri la echipă în această vară: un fundaș stânga, un fundaș dreapta, un mijlocaș central, două extreme și un vârf de careu.

Gigi Becali anunță că FCSB l-a ofertat pe Anderson Ceara

Una dintre extremele care ar putea semna cu FCSB în această vară este Anderson Ceara (27 de ani). Gigi Becali a anunțat că a trimis o ofertă oficială către FK Csikszereda

"Da, i-am făcut o ofertă lui Anderson Ceara. A vorbit Vali (n.r - Valeriu Argăseală), iar ei au zis că au ofertă de la unguri, dar impresarul lui zice că nu. Dar acum am făcut o ofertă oficială ca să nu fie discuții. Oferta e în vigoare. Îmi place că e driblangiu", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.