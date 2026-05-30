Joga bonito la FCSB: Gigi Becali a trimis oferta pentru "driblangiu"! Răspunsul primit

FCSB a anunțat că va investi masiv în fereastra de transferuri din această vară, după ce echipa a obținut calificarea in extremis în preliminariile Conference League.

După Dinamo - FCSB 1-2 (d.p.), Gigi Becali a anunțat șase transferuri la echipă în această vară: un fundaș stânga, un fundaș dreapta, un mijlocaș central, două extreme și un vârf de careu.

Gigi Becali anunță că FCSB l-a ofertat pe Anderson Ceara

Una dintre extremele care ar putea semna cu FCSB în această vară este Anderson Ceara (27 de ani). Gigi Becali a anunțat că a trimis o ofertă oficială către FK Csikszereda

"Da, i-am făcut o ofertă lui Anderson Ceara. A vorbit Vali (n.r - Valeriu Argăseală), iar ei au zis că au ofertă de la unguri, dar impresarul lui zice că nu. Dar acum am făcut o ofertă oficială ca să nu fie discuții. Oferta e în vigoare. Îmi place că e driblangiu", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Anderson Ceara, fotbalistul din Superliga cu cele mai multe driblinguri reușite

Anderson Ceara, folosit pe obicei ca extremă dreapta la FK Csikszereda, a reușit 7 goluri și 8 pase decisive pentru nou-promovata din Superliga în cele 40 de partide din acest sezon. Brazilianul mai are un an de contract.

Ceara este fotbalistul din Superliga cu cele mai multe driblinguri reușite, nu mai puțin de 91, potrivit Sofascore. Jucătorul de la Csikszereda este urmat de Alexandru Musi (Dinamo, 87) și Issouf Macalou (U Cluj, 76).

Zoltan Szondy: "Nu cred că îl mai putem ține pe Anderson Ceara"

Într-un interviu acordat recent pentru publicația maghiară Nemzeti Sport, Zoltan Szondy, președintele lui FK Csikszereda, anunța probabila vânzare a lui Anderson Ceara.

"Sunt mai multe oferte pentru unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, brazilianul Anderson. Nu cred că îl mai putem ține", spunea Szondy, în această săptămână.

Anderson Ceara a jucat în Brazilia la Santos, Clube de Regatas Brasil, Maringá FC și Santa Cruz FC. În februarie 2024 a semnat cu FK Csikszereda, aceasta fiind prima experiență din carieră în afara țării natale.

De la sosirea la formația din Miercurea Ciuc, Ceara a strâns în total 81 de meciuri, 11 goluri și 16 pase decisive.

  • 650.000 este cota de piață a lui Anderson Ceara, potrivit Transfermarkt
