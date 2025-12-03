La treizeci și opt de ani, Novak Djokovic se odihnește la capătul unui sezon în care s-a calificat în patru finale de turneu de mare șlem.

Cezar Crețu: „Trebuie să fim realiști. Și Djokovic are o vârstă.”

Fără soluții, în acest sezon, împotriva celor doi tenismeni care și-au împărțit cele opt titluri majore, în ultimii doi ani - Jannik Sinner și Carlos Alcaraz -, „Nole” rămâne încrezător că va putaa să îi depășească pe acești doi concurenți, în 2026.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, jucătorul de tenis din România, Cezar Crețu a afirmat că își dorește să îl vadă pe Djokovic continuând în circuitul ATP; sportivul din Belgrad este considerat de Cezar Crețu ca fiind „un model”, dar și „cel mai bun tenismen din istorie”.