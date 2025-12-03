VIDEO EXCLUSIV Arenele BNR, pe vremuri, loc de antrenament pentru Novak Djokovic: Cezar Crețu, despre cât va mai continua sârbul în circuit

Arenele BNR, pe vremuri, loc de antrenament pentru Novak Djokovic: Cezar Crețu, despre c&acirc;t va mai continua s&acirc;rbul &icirc;n circuit Tenis Novak Djokovic / Foto - Getty Images
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic nu se arată grăbit să părăsească lumea tenisului profesionist, la treizeci și opt de ani.

La treizeci și opt de ani, Novak Djokovic se odihnește la capătul unui sezon în care s-a calificat în patru finale de turneu de mare șlem.

Cezar Crețu: „Trebuie să fim realiști. Și Djokovic are o vârstă.”

Fără soluții, în acest sezon, împotriva celor doi tenismeni care și-au împărțit cele opt titluri majore, în ultimii doi ani - Jannik Sinner și Carlos Alcaraz -, „Nole” rămâne încrezător că va putaa să îi depășească pe acești doi concurenți, în 2026.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, jucătorul de tenis din România, Cezar Crețu a afirmat că își dorește să îl vadă pe Djokovic continuând în circuitul ATP; sportivul din Belgrad este considerat de Cezar Crețu ca fiind „un model”, dar și „cel mai bun tenismen din istorie”.

Arenele BNR, loc de refugiu pentru Djokovic, când sârbul avea doar 17 ani

Întrebat de jurnalistul Andru Nenciu cât timp va mai continua Novak Djokovic în tenisul profesionist, Cezar Crețu a replicat: „Mi-e greu să răspund, dar mi-aș dori să joace cât mai mult, pentru că a adus atât de multe lucruri frumoase sportului. E un model pentru mine,” a spus tenismenul român.

„S-a pregătit în România, când l-a adus Ion Țiriac,” a continuat prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro.

„Dacă nu mă înșel, s-a antrenat și pe terenurile de la Arenele BNR. E, după părerea mea, cel mai bun din istoria tenisului, fără îndoială. Mi-aș dori să joace cât mai mult, să îl vedem într-o formă cât mai mare la cât mai multe turnee, dar trebuie să fim realiști, are și el o vârstă. Vom vedea, chiar sunt curios de ce ne rezervă viitorul,” a completat Cezar Crețu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Dacă Novak Djokovic va reuși să își ducă la îndeplinire obiectivul de participare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles - programate în 2028 -, atunci jucătorul sârb s-ar putea retrage din tenisul profesionist la vârsta de 41 de ani.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic atena campion 2025
