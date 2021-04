"Pleaca, ma, dracului de aici!" | Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu la Palatul Regal: "Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!" 

Ilie Nastase a dezvaluit ce a discutat cu Nicolae Ceausescu la Palatul Regal intr-o intalnire neverosimila petrecuta in anii '60.

Ilie Nastase a povestit incredibila intalnire pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu la Palatul Regal, prilej cu care a existat un dialog neverosimil intre fostul presedinte al RSR si primul numar ATP al Erei Open.

"Cel mai simpatic si uman politician a fost George Bush. La un moment dat, discutam despre tenis, despre Tiriac, anturaje si dintr-odata m-a intrebat: 'Dar domnul cine e?'

'Gica Hagi!', i-a raspuns Ilie Nastase. "Aah, da, parca am jucat noi cu Romania in 1994 la Los Angeles," i-a spus George Bush lui Ilie Nastase, dupa care s-a uitat in jur si l-a intrebat: "Ilie, e adevarat ca noi suntem prosti la fotbal? Nu e vreun jurnalist pe aici sa auda?", a fost intrebarea comica pusa de al 43-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii primului numar ATP din istorie, potrivit Antena Play.

"M-am intalnit de trei-patru ori cu Ceausescu. O singura data, cand mi-a dat ordinul muncii clasa intai, am fost la Palatul Regal si s-a apropiat de noi; a venit, a dat noroc cu mine si, la un moment dat, mi-a spus exact cu cuvintele astea: 'Mai, flacaule! Sa stii ca mie imi place de tine, dar nu-mi place un singur lucru [am inceput sa transpir]: Nu-mi place ca vad de pe buzele tale ca injuri," i-a spus Nicolae Ceausescu lui Ilie Nastase.

"La care eu, care am luat sampania, dar nu beam de obicei, m-a luat curajul, ameteala si i-am spus: 'Stiti, tovarase, sunt si eu roman, am temperament de roman si romanii mai injura,' a fost replica data de Ilie "Nasty" Nastase in fata fostului presedinte al Republicii Socialiste Romania, dupa cum reiese din interviul oferit de multiplul campion de Grand Slam prezentatorului Dan Negru in emisiunea "Legendele."

"Domnul Maurer mi-a tras un picior si mi-a spus: 'Pleaca, ma, dracului de aici, ca lui Ceausescu nu-i raspunde nimeni!' Dar Ceausescu nu mi-a facut absolut nimic," a completat Ilie Nastase povestea intalnirii cu dictatorul care a condus Romania in perioada 1967-1989.