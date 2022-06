România - Ungaria, baraj în Cupa Billie Jean King: confruntarea din noiembrie va avea loc în țara noastră

Tragerea la sorți a barajelor din Cupa Billie Jean King a repartizat-o pe România într-un meci cu reprezentativa Ungariei, în data de 11-12 noiembrie.

Confruntarea va avea loc în România, Federația Română de Tenis urmând să anunțe orașul-gazdă. Barajul se va juca în sistem cel mai bun din 5 meciuri (4 meciuri de simplu, urmate de o potențială partidă decisivă, în proba de dublu).

Echipa câștigătoare va accede în play-off-ul decisiv pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King, ediția 2023, în timp ce pierzătoarea va retrograda în Grupa I.

În ultima partidă jucată în competiția internațională a tenisului feminin, echipa națională a României a fost învinsă în Polonia, scor 4-0.

Dacă România se mândrește cu cinci jucătoare în prima sută WTA, Ungaria dispune de trei reprezentante în top 100 mondial: Anna Bondar (62 WTA), Panna Udvardy (97 WTA) și Dalma Galfi (98 WTA).

