Roland Garros 2026 | Amelie Mauresmo încearcă să detensioneze atmosfera. Care e motivul

Alexandru Hațieganu
Roland Garros 2026 se anunță un turneu spectaculos.

Directoarea turneului de la Roland Garros, Amelie Mauresmo, a declarat joi că regretă decizia luată de unii sportivi de a-şi limita obligaţiile faţă de presă înaintea turneului, pe fondul tensiunilor crescânde legate de premiile în bani şi de influenţa jucătorilor la turneele de Grand Slam, relatează Reuters.

Conform unor relatări ale presei franceze, confirmate de Mauresmo, se aşteaptă ca mai mulţi jucători de top să-şi limiteze prezenţa la tradiţionalele zile dedicate presei dinaintea turneului, de vineri şi sâmbătă, la sesiunile obligatorii de 15 minute, urmând să plece fără a mai acorda interviuri suplimentare.

Roland Garros 2026 | Amelie Mauresmo: "Regretăm această decizie!"

Măsura vine după săptămâni de frustrare crescândă în rândul jucătorilor, care susţin că cele patru turnee de Grand Slam distribuie o parte mai mică din venituri decât evenimentele ATP şi WTA, luând în acelaşi timp decizii cheie fără consultări suficiente.

„Regretăm această decizie, dar am încredere în discuţiile care vor urma şi că vom merge mai departe împreună”, a declarat Mauresmo, potrivit news.ro.

Numărul unu mondial, Arina Sabalenka, a avertizat luna aceasta la Roma că jucătorii ar putea ajunge să ia în considerare un boicot în cazul în care cererile lor nu vor fi ascultate.

„La un moment dat, va trebui să boicotăm dacă aceasta este singura soluţie pentru a ne apăra drepturile”, a declarat Sabalenka. „Noi suntem cei care asigurăm spectacolul. Fără noi, nu ar exista turnee, nici divertisment. Cred că merităm să fim plătiţi mai bine.”

În timp ce evenimentele de top ATP şi WTA redistribuie aproximativ 22% din venituri jucătorilor, se estimează că turneele de Grand Slam redistribuie mai aproape de 15%, o cifră care a alimentat tensiunile dintre organizatorii turneelor şi reprezentanţii jucătorilor.

Mauresmo a spus că Openul Franţei nu a luat în derâdere ameninţările cu boicotul, dar a adăugat că vor avea loc discuţii.

„Luăm în serios tot ce ne transmit jucătorii”, a spus ea. „Nu vă voi spune mâine seară că totul s-a rezolvat, dar discuţiile vor continua şi după turneu. Vom începe discuţiile, ceea ce îşi doreşte toată lumea.”

