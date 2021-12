Amelie Mauresmo, prima femeie care ocupă funcția de director al turneului de la Roland Garros: „Am ambiții clare!”

Amelie Mauresmo este prima femeie care ocupă funcția de director al turneului de la Roland Garros. Dubla campioană de Grand Slam îl va înlocui pe Guy Forget, după ce a acceptat oferta făcută de Federația Franceză de Tenis.

„Sunt mândră să devin parte a echipei Roland Garros. Am acceptat poziția de director al turneului cu ambiții clare. Vi le voi arăta cu aceleași standarde ridicate, aceeași libertate și aceeași pasiune care m-au condus de-a lungul întregii vieți până acum,” a declarat Amelie Mauresmo la preluarea responsabilităților.

Începând cu ediția 2020, Roland Garros a început să organizeze meciuri în sesiunea de seară, o dată cu încheierea lucrărilor derulate în Arena Philippe Chatrier.

Cel mai mare stadion de tenis din Europa beneficiază acum de acoperiș retractabil și de nocturnă, dar în aceste condiții au existat comentarii cu privire la distribuția inegală a meciurilor masculine și feminine în sesiunile de seară, lucru care ar putea fi modificat de noua conducere. Amelie Mauresmo nu a făcut niciun comentariu însă asupra acestui fapt, din momentul preluării funcției.



Al 15-lea număr 1 WTA în Era Open, Amelie Mauresmo a câștigat două titluri de mare șlem, la Australian Open și Wimbledon. Ambele au avut loc în 2006, iar finalele au fost câștigate în defavoarea belgiencei Justine Henin.

În prima sa finală de turneu de mare șlem, jucată în 1999, Amelie Mauresmo a pierdut în fața jucătoarei din Elveția, Martina Hingis.

Amelie Mauresmo l-a antrenat pe Andy Murray în perioada 2014-2016, când tenismenul scoțian s-a calificat în patru finale de Grand Slam, dintre care a câștigat una, la Wimbledon, în 2016.

