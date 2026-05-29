13 milioane de euro pentru fotbalistul crescut de Cristi Chivu

Transfer important în Serie A pentru mijlocașul care a crescut la Inter și a explodat la Bologna

Giovanni Fabbian, mijlocașul italian de 23 de ani format în academia lui Inter Milano sub comanda lui Cristi Chivu, a prins transferul carierei. 

Fotbalistul ajunge la Fiorentina într-o afacere evaluată la 13 milioane de euro, după ce clauza din contract a fost activată automat.

Mutarea devine oficială începând cu 1 iulie 2026, la finalul perioadei de împrumut de la Bologna. În ianuarie 2026, Fiorentina l-a adus inițial sub formă de împrumut, cu o opțiune de transfer care a devenit obligatorie după salvarea trupei de la retrogradare.

Fabbian, mijlocaș de 1,90 m, a câștigat titlul alături de Cristi Chivu la echipa Primavera. Performanțele l-au propulsat rapid la echipa mare a clubului în 2022, însă a fost trimis imediat la Reggina pentru a acumula minute.

Ulterior, Bologna l-a transferat definitiv pentru 5 milioane de euro, iar mijlocașul italian a devenit treptat o piesă importantă în Serie A. Evoluțiile constante l-au adus în atenția Fiorentinei, club care a decis să îl cumpere definitiv.

La nivel de piață, Fabbian este cotat la aproximativ 10 milioane de euro, potrivit actualizării Transfermarkt din 29 mai. În actualul sezon, mijlocașul a bifat 43 de meciuri, a marcat un gol și a oferit un assist. În competițiile europene a adunat 11 apariții, dintre care cinci în Europa League și șase în Conference League.

