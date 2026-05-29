OUT de la Manchester City! Starul de 60 de milioane de euro poate pleca după doar un sezon

OUT de la Manchester City! Starul de 60 de milioane de euro poate pleca după doar un sezon Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tijjani Reijnders este aproape de o despărțire surprinzătoare de Manchester City, după un singur sezon petrecut pe „Etihad”.

TAGS:
Tijjani ReijndersPremier LeagueAtletico Madrid
Din articol

Mijlocașul olandez de 27 de ani, transferat vara trecută de la AC Milan pentru 54,9 milioane de euro, nu a reușit să devină titular incontestabil în echipa lui Pep Guardiola, iar viitorul său este acum pus sub semnul întrebării.

Potrivit Radio Marca, Atletico Madrid a intrat deja pe fir și a început discuțiile cu Manchester City pentru transferul internaționalului olandez. Diego Simeone îl vede pe Reijnders drept o soluție ideală pentru întărirea compartimentului median.

Reijnders poate pleca după doar un sezon

Deși începutul său în Premier League a fost promițător, Reijnders a pierdut treptat teren în primul „11”. Olandezul a fost titular în primele cinci etape din campionat, însă spre finalul sezonului a ajuns rezervă de lux.

În ultimele 10 meciuri de campionat ale lui City, mijlocașul a evoluat în doar trei partide.

Chiar și așa, cifrele sale rămân solide. Reijnders a bifat 47 de meciuri în toate competițiile, a înscris șapte goluri și a oferit opt pase decisive.

Atletico Madrid profită acum de situație și speră să îl convingă să accepte o mutare în La Liga. Spaniolii știu însă că negocierile nu vor fi simple, mai ales că fotbalistul mai are încă patru ani de contract cu gruparea engleză.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul a plecat de la FCSB și a rupt tăcerea: ”Știți cum e acolo!”
Fotbalistul a plecat de la FCSB și a rupt tăcerea: ”Știți cum e acolo!”
Scandal între Atletico Madrid și Barcelona! Mărul Discordiei a fost aruncat
Scandal între Atletico Madrid și Barcelona! Mărul Discordiei a fost aruncat
Bucureștiul a vibrat sub forța unui show IRON MAIDEN de proporții
Bucureștiul a vibrat sub forța unui show IRON MAIDEN de proporții
ULTIMELE STIRI
Surpriza pregătită de Gigi Becali la FCSB pentru barajul cu Dinamo
Surpriza pregătită de Gigi Becali la FCSB pentru barajul cu Dinamo
Magnifique, Fantastique, Soranique! Editorial Florin Caramavrov
Magnifique, Fantastique, Soranique! Editorial Florin Caramavrov
Sorana Cîrstea a intrat în istoria Roland Garros
Sorana Cîrstea a intrat în istoria Roland Garros
Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League
Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League
Se-aude, Alexandru Pop? Fotbalistul care și-a amânat nunta din cauza participării la Campionatul Mondial
Se-aude, Alexandru Pop? Fotbalistul care și-a amânat nunta din cauza participării la Campionatul Mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A semnat azi cu FCSB: "Contract pe doi ani"

A semnat azi cu FCSB: "Contract pe doi ani"

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Sorana Cîrstea s-a retras de la Roland Garros! Despre ce este vorba

Sorana Cîrstea s-a retras de la Roland Garros! Despre ce este vorba

Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid

Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid

Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul lui FCSB după aproape 20 de ani

Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul lui FCSB după aproape 20 de ani

Acord! Napoli și-a ales noul antrenor, care se va bate din nou cu Cristi Chivu la titlu

Acord! Napoli și-a ales noul antrenor, care se va bate din nou cu Cristi Chivu la titlu



Recomandarile redactiei
Surpriza pregătită de Gigi Becali la FCSB pentru barajul cu Dinamo
Surpriza pregătită de Gigi Becali la FCSB pentru barajul cu Dinamo
Magnifique, Fantastique, Soranique! Editorial Florin Caramavrov
Magnifique, Fantastique, Soranique! Editorial Florin Caramavrov
Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League
Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League
Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB
Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB
Sorana Cîrstea a intrat în istoria Roland Garros
Sorana Cîrstea a intrat în istoria Roland Garros
Alte subiecte de interes
Știm finala Cupei Ligii Angliei de pe Wembley! Meci de Champions League pentru trofeul Carabao Cup
Știm finala Cupei Ligii Angliei de pe Wembley! Meci de Champions League pentru trofeul Carabao Cup
Manchester City a dat lovitura în fereastra de transferuri!
Manchester City a dat lovitura în fereastra de transferuri!
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!