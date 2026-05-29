OUT de la Manchester City! Starul de 60 de milioane de euro poate pleca după doar un sezon

Mijlocașul olandez de 27 de ani, transferat vara trecută de la AC Milan pentru 54,9 milioane de euro, nu a reușit să devină titular incontestabil în echipa lui Pep Guardiola, iar viitorul său este acum pus sub semnul întrebării.

Potrivit Radio Marca, Atletico Madrid a intrat deja pe fir și a început discuțiile cu Manchester City pentru transferul internaționalului olandez. Diego Simeone îl vede pe Reijnders drept o soluție ideală pentru întărirea compartimentului median.

Reijnders poate pleca după doar un sezon

Deși începutul său în Premier League a fost promițător, Reijnders a pierdut treptat teren în primul „11”. Olandezul a fost titular în primele cinci etape din campionat, însă spre finalul sezonului a ajuns rezervă de lux.