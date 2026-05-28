Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (36 ani) s-a retras din proba feminină de dublu a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, în care trebuia să joace alături de rusoaica Ana Kalinskaia, potrivit site-ului oficial al competiţiei, citat de Agerpres.

Cîrstea şi Kalinskaia urmau să joace joi cu franţuzoaicele Fiona Ferro/Diane Parry.

Gabriela Ruse renunțase și ea la proba de dublu

Anterior, Gabriela Ruse a renunţat şi ea la proba de dublu, în care o avea ca parteneră pe ucraineanca Marta Kostiuk.

Ele ar fi trebuit să joace în primul tur împotriva favoritelor numărul trei, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China).

Cîrstea va juca vineri în turul al treilea la simplu, contra argentiniencei Solana Sierra.