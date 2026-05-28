Acord! Napoli și-a ales noul antrenor, care se va bate din nou cu Cristi Chivu la titlu

Massimiliano Allegri va fi noul antrenor al lui Napoli

Napoli, clasată pe locul 2 în Serie A și eliminată devreme din Champions League, s-a despărțit de Antonio Conte după ultima etapă a acestui sezon. Echipa condusă de Aurelio De Laurentiis a găsit deja un înlocuitor.

Sky Sport scrie, joi seară, că Napoli a ajuns la un acord cu Massimiliano Allegri (58 de ani) pentru un contract pe două sezoane. Acum, se așteaptă doar ca tehnicianul să oficializeze despărțirea de AC Milan.

Allegri, antrenor care a cucerit nu mai puțin de 6 titluri în Serie A, a avut un final de sezon dezastruos cu AC Milan. "Rossonerrii" au obținut doar 10 puncte în ultimele 10 etape și s-au clasat pe locul 6, în afara pozițiilor care duc în Champions League.