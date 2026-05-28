Acord! Napoli și-a ales noul antrenor, care se va bate din nou cu Cristi Chivu la titlu

Numeroase cluburi din Serie A își schimbă antrenorii în această vară. Campionul Cristi Chivu se numără printre cei care au postul stabil.

Massimiliano Allegri va fi noul antrenor al lui Napoli

Napoli, clasată pe locul 2 în Serie A și eliminată devreme din Champions League, s-a despărțit de Antonio Conte după ultima etapă a acestui sezon. Echipa condusă de Aurelio De Laurentiis a găsit deja un înlocuitor.

Sky Sport scrie, joi seară, că Napoli a ajuns la un acord cu Massimiliano Allegri (58 de ani) pentru un contract pe două sezoane. Acum, se așteaptă doar ca tehnicianul să oficializeze despărțirea de AC Milan.

Allegri, antrenor care a cucerit nu mai puțin de 6 titluri în Serie A, a avut un final de sezon dezastruos cu AC Milan. "Rossonerrii" au obținut doar 10 puncte în ultimele 10 etape și s-au clasat pe locul 6, în afara pozițiilor care duc în Champions League.

Allegri îl înlocuiește pe Conte, care a stat două sezoane la Napoli

Antrenorul Antonio Conte (56 de ani) a anunțat că va părăsi Napoli în această vară, la 12 luni după ce a condus clubul spre cucerirea titlului din Serie A. Italianul a preluat conducerea tehnică a echipei Napoli, în iunie 2024, și în primul său sezon a adus al patrulea titlu de campioană din istoria clubului.

În această stagiune, Napoli a terminat pe locul doi, la 11 puncte în spatele campioanei Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. De asemenea, napoletanii au fost eliminați în faza ligii din Champions League (locul 30) și au părăsit Coppa Italia în sferturile de finală (1-1, 6-7 d.l.d. cu Como). 

