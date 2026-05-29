Sorana Cîrstea - Solana Sierra, în turul trei la Roland Garros

Fără set pierdut în primele două tururi trecute la Roland Garros, cea mai bună jucătoare de tenis a României are șansa celei de-a treia calificări a carierei în săptămâna a doua de concurs a întrecerii majore din Paris.

Sfertfinalistă în 2009 și calificată în optimile de finală în 2021, Sorana Cîrstea (18 WTA) vrea să repete cel puțin performanța din urmă cu cinci ani.

Sorana Cîrstea, clasată cu 50 de locuri mai sus decât adversara sa în turul trei la Roland Garros

O victorie împotriva argentiniencei Solana Sierra (68 WTA) ar avansa-o în faza ultimelor șaisprezece jucătoare, unde ar urma să întâlnească jucătoarea mai bună din duelul Xinyu Wang (148 WTA) - Yulia Starodubtseva (55 WTA).

Sorana Cîrstea - Solana Sierra se joacă vineri, 29 mai, după ora 14:00, pe terenul cu numărul 14 al complexului Stade Roland Garros.

