Para o calificare istorică: la ce oră joacă Sorana Cîrstea în turul trei la Roland Garros
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, favorită în a treia rundă a competiției de mare șlem de la Paris.

Sorana Cîrstea - Solana Sierra, în turul trei la Roland Garros, după ora 14:00
partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro

Fără set pierdut în primele două tururi trecute la Roland Garros, cea mai bună jucătoare de tenis a României are șansa celei de-a treia calificări a carierei în săptămâna a doua de concurs a întrecerii majore din Paris.

Sfertfinalistă în 2009 și calificată în optimile de finală în 2021, Sorana Cîrstea (18 WTA) vrea să repete cel puțin performanța din urmă cu cinci ani.

Sorana Cîrstea, clasată cu 50 de locuri mai sus decât adversara sa în turul trei la Roland Garros

O victorie împotriva argentiniencei Solana Sierra (68 WTA) ar avansa-o în faza ultimelor șaisprezece jucătoare, unde ar urma să întâlnească jucătoarea mai bună din duelul Xinyu Wang (148 WTA) - Yulia Starodubtseva (55 WTA).

Sorana Cîrstea - Solana Sierra se joacă vineri, 29 mai, după ora 14:00, pe terenul cu numărul 14 al complexului Stade Roland Garros.

Desfășurarea partidei va fi transmisă live text pe www.sport.ro.

Solana Sierra, o adversară pe care Sorana Cîrstea nu o subestimează

Sunt mici șansele ca Sorana Cîrstea să intre prea relaxată în acest meci, deoarece s-a declarat conștientă de pericolele pe care le va întâmpina în jocul cu sportiva sudamericană.

„În momentul acesta, toată atenția e ațintită asupra partidei următoare contra argentiniencei Solana Sierra.

O jucătoare destul de periculoasă. Nu a fost chiar o surpriză atât de mare că a bătut-o pe Paolini. Știu ce poate să joace. Voi pregăti meciul cu echipa și sper ca vineri să am un parcurs bun din nou,” a anunțat Sorana Cîrstea înaintea meciului, într-un interviu acordat Eurosport.

Cu 15 ani mai tânără decât Sorana Cîrstea, Solana Sierra a învins-o cu 6-0, 7-6 pe Emma Răducanu în runda inaugurală, iar, în turul secund, a eliminat o fostă finalistă a turneului de la Roland Garros. Sierra a trecut de Jasmine Paolini din Italia, scor 3-6, 6-4, 6-3.

