FCSB se pregătește de finala barajului pentru Conference League contra lui Dinamo, însă în paralel conturează lotul pentru sezonul viitor.

Joi, FCSB i-a prelungit contractul lui Mihai Popescu (33 de ani). Fundașul central a semnat o înțelegere valabilă încă două sezoane, valabilă până în iunie 2028.

Anunțul oficial a fost făcut chiar de jucător, care a distribuit pe rețelele sociale o imagine realizată cu Inteligența Artificială în care apare semnând noul contract.

În luna octombrie, când a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, Mihai Popescu părea capitol închis la FCSB. Totuși, fundașul s-a recuperat în timp record și a redevenit om de bază la meciurile din play-out.

Format la marea rivală Dinamo, Mihai Popescu a mai jucat la Dunărea Călărași, Berceni, FC Voluntari, St. Mirren, Heart of Midlothian, Hamilton Academical și Farul Constanța. În 2024 a fost cumpărat de FCSB de la gruparea dobrogeană cu 250.000 de euro.

  • 66 de meciuri și un gol a strâns până acum Mihai Popescu la FCSB
  • 2 trofee a cucerit Mihai Popescu la FCSB - un titlu de campion și o Supercupă a României

Stefan Pirgic, următorul jucător care poate semna cu FCSB

Recent, Mihai Stoica a mers în Serbia să urmărească jucători care ar putea face pasul la FCSB. Printre variantele identificate de oficialul bucureștenilor se numără și Stefan Pirgic, un mijlocaș central în vârstă de 23 de ani, care joacă la FK Zeleznicar Pancevo, ocupanta locului 4.

Presa sârbă a scris în ultimele ore că FCSB a trimis o ofertă concretă pentru Stefan Pirgic, care ar putea deveni unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria clubului.

Agentul Zvonko Milojkovic, cel care i l-a propus lui Mihai Stoica pe Stefan Pirgic, a confirmat interesul lui FCSB și a anunțat că sunt șanse mari ca transferul să se realizeze.

"E un fotbalist de top. Sunt şanse de 80 la sută pentru transfer. Are fizic bun, tehnică, viteză, are forţă. E top pentru România, ar fi cel mai bun număr 6 din campionatul vostru. E un super fotbalist, o să vedeţi. De ce nu îl iau Steaua Roşie şi Partizan? Păi vedeţi că ei au fotbalişti de 10-12-15 milioane acolo, pe acele poziţii", a spus Zvonko Milojkovic, potrivit Prima Sport.

