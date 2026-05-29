Oficialul clubului de pe ”Giuseppe Meazza” a vorbit despre performanțele obținute de Inter în acest sezon, dar și despre Cristi Chivu care le-a adus eventul nerazzurrilor.

Javier Zanetti: ”Chivu a fost mereu un tip foarte inteligent!”

Fabrizio Romano a remarcat lejeritatea cu care antrenorul român se afișează în fața jurnaliștilor italieni, dar și inteligența prin care Chivu găsește răspuns la orice întrebare și poate fi greu pus în dificultate.

”Vă așteptați ca Cristi Chivu să fie atât de bun când vine vorba despre comunicare?”, a fost întrebarea pe care Fabrizio Romano i-a adresat-o lui Zanetti.

Zanetti a răspuns fără să stea pe gânduri și a mărturisit că talentul oratoric al lui Cristi Chivu nu l-a surprins deloc.

”Știam asta pentru că îl cunosc ca pe un frate, ca să spun așa, în cadrul echipei noastre. Cristian a fost întotdeauna un tip foarte inteligent. Știam că este pregătit pentru o provocare mare ca aceasta. Poate că unii ar putea spune că îi lipsea experiența, dar el a realizat deja multe în academia noastră de juniori. Când spun că este familie, mă refer la faptul că el cunoaște clubul nostru, știe ce își doresc fanii, știe care este etica muncii la Inter, iar inteligența lui s-a văzut pe tot parcursul acestui sezon.

Ați avut dreptate: la fiecare conferință de presă a răspuns ca un om foarte bine pregătit și inteligent, chiar și în circumstanțe dificile. A demonstrat mereu că este la înălțimea situației.

Îmi place modul în care Cristian se apropie de băieți, felul în care interacționează, cum comunică și cum îi implică pe toți. Cred că aceasta este una dintre calitățile lui și reușește întotdeauna să o exprime într-un mod foarte natural”, a spus Javier Zanetti într-un interviu cu Fabrizio Romano.