Fostă ocupantă a poziției 27 în clasamentul mondial, britanica Laura Robson a vorbit despre cea mai în formă jucătoare de tenis din România, Sorana Cîrstea (18 WTA), în contextul marilor rezultate atinse de aceasta din urmă, la 35 și 36 de ani.

Câștigătoare la Transylvania Open, în luna februarie, Cîrstea și-a continuat parcursul bun și a reușit să ajungă, în premieră, în top 20 WTA, după o înfrângere administrată chiar numărului unu mondial, Arina Sabalenka, pe zgura de la Roma.

Performanțele atinse de Cîrstea și Svitolina o fac pe fosta rivală în circuit, Robson, „să se simtă tânără”

Cîrstea abordează Roland Garros 2026 - care poate rămâne ultima participare a carierei, în turneul de mare șlem parizian - cu 27 de victorii obținute în primele 35 de partide oficiale, adică având 77% din meciurile jucate câștigate.

În condițiile date, Laura Robson a fost întrebată de Sport.ro nu regretă că s-a retras la numai 28 de ani din tenisul profesionist.

„Nu, eu nu am avut de ales. Am avut cea de-a treia operație la șold, iar medicul mi-a interzis să mai joc tenis.

Nu am avut posibilitatea de a-mi continua cariera. Mi-ar fi plăcut să pot continua, dar nu am avut această opțiune.

Acum, am urmărit destul tenis încât sunt săturată, pe undeva, așa că nu simt că ratez ceva.

Un timp, am simțit lipsa circuitului. De exepmlu, Svitolina a câștigat acum turneul de la Roma, iar noi două am jucat meciuri la categoriile U12, U13.

E plăcut să vezi persoane pe care le cunoști de atâta vreme performând la cel mai înalt nivel. Mă face să mă simt tânără,” a declarat în exclusivitate pentru Sport.ro Laura Robson, într-un dialog intermediat de Eurosport.