Este meciul sezonului pentru cele două rivale din Capitală și cu siguranță ambele vor încerca să alinieze cele mai bune garnituri. Pe lângă miza sportivă și anume calificarea în cupele europene, este vorba și despre rivalitatea dintre cele două grupări.

Surpriza pregătită de FCSB la barajul cu Dinamo

Ambele echipe au probleme de lot înaintea acestei ”finale”. Dacă Zeljko Kopic nu se va putea baza pe jucători precum Mazilu, Pop sau Soro, Marius Baciu nu îl va putea folosi pe accidentatul Daniel Bîrligea, Daniel Graovac, David Miculescu sau Matei Popa.

Din acest motiv, Gigi Becali a pregătit o surpriză pentru barajul cu Dinamo. Dacă la barajul cu FC Botoșani, Alexandru Stoian a fost titularizat pentru respectarea regulii U21, la derby-ul cu Dinamo, acesta va fi lăsat pe bancă. În schimb, conform Fanatik, jucătorul U21 titularizat va fi Mihai Toma.

În plus, va fi titularizat și Octavian Popescu, fotbalistul răsplătit de Gigi Becali pentru bijuteria de gol prin care a calificat-o pe FCSB în finala barajului.

Cum va arăta FCSB la barajul cu Dinamo: