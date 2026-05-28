Steaua și Rapid au remizat, scor 0-0, în reeditarea sfertului UEFAntastic din urmă cu 20 de ani. Partida de pe Arcul de Triumf a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.

La 20 de ani distanță de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc de după Revoluție, echipele antrenate de Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu au fost din nou adversare.

Marele regret al multor jucători prezenți joi seară pe teren a fost acela că asistența de pe "Arcul de Triumf" a fost una redusă. Totuși, steliștii au avut parte și de o galerie formată din membrii Peluzei Nord.

După meci, jucătorii Stelei au mers în fața galeriei, au aplaudat și au cântat. La acest moment nu au participat Daniel Oprița și George Ogăraru.

În momentul în care Petre Marin, Bănel Nicoliță, Cosmin Olăroiu sau Dorin Goian salutau galeria, Ogăraru și Oprița se aflau la mijlocul terenului și se pregăteau să părăsească gazonul.

Explicația este însă una simplă. După ce echipa lui Gigi Becali a pierdut procesele cu CSA Steaua și nu a mai avut dreptul să folosească numele sau sigla, George Ogăraru s-a numărat printre cei care s-au alăturat proiectului Clubului Sportiv al Armatei.

Într-o situație asemănătoare cu a lui Ogăraru, care este director al Academiei Steaua, se află și Daniel Oprița. Fostul atacant este antrenorul echipei din liga a doua încă din 2019.

Cum arată UEFAntasticii, la 20 de ani de la Steaua - Rapid

VIDEO Rezumatul meciului UEFAntasticilor, Steaua - Rapid 0-0 (28.05.2026)

