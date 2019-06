ROLAND GARROS 2019 | S-a stabilit prima semifinala: Nadal - Federer, meciul de vis dinaintea finalei

Prima semifinala de pe tabloul masculin a fost stabilita la Roland Garros 2019!

Rafael Nadal si Roger Federer se vor intalni intr-o semifinala de vis la Roland Garros, in ceea ce va reprezenta cel de-al 39-lea meci direct dintre cei doi. In acest moment, ibericul, castigator a 11 titluri pe zgura pariziana, il conduce pe elvetian cu 23-15.

Primul care s-a calificat in penultimul act de la Paris a fost nimeni altul decat cel supranumit “Regele Zgurii”, Rafael Nadal, care nu i-a dat nicio sansa japonezului Kei Nishikori. Rafa s-a impus dupa o ora si 53 de minute de joc, scor 6-1, 6-1, 6-3. Inainte de acest meci, ibericul ii invinsese la Paris pe Hanfmann, Maden, Goffin si Londero. El a pierdut un singur set in drumul spre semifinala, in fata lui Goffin.

Nadal – Federer, semifinala de vis la Roland Garros 2019

De partea cealalta, Roger Federer l-a invins in sferturile de final ape compatriotul si bunul lui prieten, Stanislas Wawrinka, scor 7-6(4), 4-6, 7-6(5), 6-4, dupa trei orei si 40 de minute de joc. Federer i-a invins la Paris pana acum pe Sonego, Otte, Ruud, Mayer si Wawrinka. La fel ca Nadal, si elvetianul a cedat tot un singur set, in duelul cu Stan.

Astfel, Roger a reusit sa-si ia revansa in fata colegului sau de breasla, dupa ce in 2015 (ultima editie la care a participat elvetianul), Wawrinka l-a eliminat tot in sferturile de finala. In acel an, Wawrinka a si cucerit titlul, dupa o finala disputata cu Djokovic. Federer a cucerit la Paris un singur titlu, in 2009.