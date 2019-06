ROLAND GARROS 2019 | Cine a devenit favorita no.1 de la Paris dupa eliminarea soc suferita de Simona Halep in fata unei jucatoare de 17 ani

Cine este favorita la castigarea Roland Garros 2019 dupa eliminarea Simonei Halep din concurs.

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros, a fost declarata marea favorita la castigarea Openului francez din acest an, avand cota cea mai mica dintre toate jucatoarele prezente pe tabloul principal. Romanca in varsta de 27 de ani a fost eliminata in sferturile de finala de catre Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 2-6, 4-6, dupa o ora si 10 minute de joc.

In acest moment, doar patru jucatoare mai sunt aflate in competitie, ele se vor lupta pentru un loc in marea finala de sambata. Ashleigh Barty si Amanda Anisimova este semifinala de pe partea superioara de tablou, iar Johanna Konta si Marketa Vondrousova semifinala de pe partea inferioara de tablou. Dintre cele patru jucatoare, doar doua sunt capi de serie. Este vorba despre Ashleigh Barty (8) si Johanna Konta (26). Niciuna dintre cele patru sportive nu au cucerit un titlu de Grand Slam pana acum

Cine este favorita la castigarea Roland Garros 2019



In mod evident, bookmakerii merg pe mana australiencei Ashleigh Barty, care a avut evolutii foarte bune de la inceputul anului. Ea a primit cota 3.00 pentru un eventual succes la cel de-al doilea turneu major al anului. Ea le-a invins pana acum la Paris pe Pegula, Collins, Petkovic, Kenin si Keys.

Urmatoarea pe lista favoritelor este nimeni alta decat Johanna Konta, cu o cota de 3.30. Britanica a surprins pe toata lumea la Paris, fiindca nu obtinusera niciodata vreun rezultat notabil pe suprafata rosie. Urmatoarea, pe locul 3, este Amanda Anisimova, cu o cota de 4.00, iar pe ultimul loc este Vondrousova, cu o cota de 5.00.