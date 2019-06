SIMONA HALEP, OUT DE LA ROLAND GARROS | Patrick Mouratoglou, despre eliminarea Simonei! "E dezamagitor!"

Campioana din 2018 de la Roland Garros, Simona Halep, a fost eliminata in sferturile de finala de la Openul francez, editia din 2019, de catre tanara jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii, Amanda Anisimova, care a invins-o pe romanca in varsta de 27 de ani dupa doar o ora si 10 minute de joc, scor 6-2, 6-4.

Anisimova a uimit pe toata lumea cu al sau calm in momentele tensionate. Ea s-a calificat in penultimul act la cel de-al doilea turneu de Grand Slam fara set pierdut, iar in continuare o va intalni pe australianca Asheligh Barty.

Patrick Mouratoglou a comentat eliminarea Simonei Halep de la RG19

Patrick Mouratoglou, ramas fara eleva (Serena Williams) in competitie inca din turul al treilea, a vorbit despre infrangerea socanta pe care Anisimova i-a adminsitrat-o campioanei en-titre:

“Asistam la un Roland Garros surprinzator. Nimeni nu se astepta sa vada aceste fete in semifinale. E dezamagitor pentru Halep, n-a fost la cel mai inalt nivel din cauza presiunii. E o mica surpriza ce s-a intamplat. In acele momente echilibrate ale meciului, jucatoarele tinere au probleme, dar calmul de care a dat dovada Anisimova a fost ceva deosebit. Cred ca poate sa castige anul acesta la Roland Garros”, a declarat Mouratoglou la Eurosport.