SIMONA HALEP, OUT DE LA ROLAND GARROS | Amanda Anisimova a dezvaluit planul pregatit inainte de meciul cu Halep! "Stiam ca nu va fi usor!"

Amanda Anisimova a explicat la Paris modul in care a reusit sa o invinga pe Simona Halep.

Amanda Anisimova, una dintre cele mai tinere si mai mari sperante ale tenisului mondial feminin, a reusit o victorie fantastica in fata Simonei Halep, campioanei en-titre de la Roland Garros, in sferturile de finala de la Openul francez. Americanca in varsta de 17 ani s-a impus dupa o ora si 10 minute de joc, scor 6-2, 6-4.

Pana in semifinale, Anisimova nu a cedat set, si este fara doar si poate una dintre favorite la castigarea Roland Garros 2019. In penultimul act, ea o va intalni la Paris pe Ashleigh Barty, locul 8 WTA, care a trecut in sferturi de Madison Keys.

Amanda Anisimova, cheia succesului in fata Simonei Halep

Amanda Anisimova a explicat la conferinta de presa cum a reusit sa-si mentina nivelul de joc sus pe toata durata partidei, si ce a gandit in momentele tensionate. “Stiam ca nu va fi usor. E o jucatoare grozava. Am incercat sa joc cel mai bun tenis al meu. Am incercat in acelasi timp sa fac ceva diferit, stiam ca am nevoie de ceva nou daca vreau sa o inving. De fiecare data cand am condus, ma gandeam ca nu conduc.

Stiam despre capacitatea ei de a reveni. Respect fiecare oponent, cu atat mai mult pe Halep, care era detinatoarea trofeului. Am jucat cel mai bun tenis din viata mea, nu stiu cum s-a intamplat, dar s-a intamplat”, le-a spus ea jurnalistilor prezenti.