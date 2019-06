ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep, record negativ dupa eliminarea de la Paris! Statistica infioratoare pentru romanca!

Simona Halep a stabilit un record negativ dupa eliminarea de la Roland Garros 2019.

Detinatoarea trofeului la Openul francez, Simona Halep a fost eliminata la editia din acest an in sferturile de finala de catre Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 10 minute de joc. Tanara jucatoare din S.U.A. va disputa prima ei semifinala de Grand Slam impotriva australiencei Ashleigh Barty.

Romanca in varsta de 27 de ani a stabilit un record negative in urma infrangerii incasate in sferturile de finala de la adversara ei de doar 17 ani.

Mai exact, Simona Halep a fost invinsa de noua ori in cadrul turneelor de Grand Slam de catre jucatoare care nu se gasesc printre favorite, romanca aflandu-se pe lista capilor de serie. Recordul era pana acum detinut de Virginia Wade, cu 8 astfel de infrangeri.

Simona Halep, record negativ inregistrat la Paris

2019 Roland Garros, sferturi, Amanda Anisimova

2018 US Open, turul 1, Kaia Kanepi

2018 Wimbledon, turul 3, Su-Wei Hsieh

2017 Roland Garros, finală, Jelena Ostapenko

2017 US Open, turul 1, Maria Șarapova

2016 Australian Open, turul 1, Shuai Zhang

2015 Wimbledon, turul 1, Jana Cepelova

2015 Roland Garros, turul 2, Mirjana Lucic-Baroni

2014 US Open, turul 3, Mirjana Lucic-Baroni