Episod IREAL povestit de tatal Mihaelei Buzarnescu! Cum a fost tratata de federatia romana jucatoarea care face SENZATIE la Roland Garros: "Am fost refuzati la noi acasa!"

Mihaela Buzarnescu este sportiva momentului in tenisul feminin mondial.

Mihaela Buzarnescu a reusit o victorie fabuloasa in fata Elinei Svitolina, scor 6-3, 7-5, si s-a calificat in optimi la Roland Garros.

Buzarnescu, ajunsa la 30 de ani, reprezinta o surpriza totala pentru specialistii din strainatate, insa nici oficialii romani nu se pot mandri ca au anticipat ascensiunea Mihaelei. Ba chiar din contra.

Tatal Mihaelei, Mihai Buzarnescu, a declarat ca oficialii Federatiei Romane de Tenis nu au dorit sa-i acorde nici macar un wildcard la Open-ul de la Bucuresti jucatoarei care acum impresioneaza la Roland Garros.

"Din pacate, nu am fost bine priviti la Federatia Romana de Tenis... Era pe principiul Mihaela a fost ce-a fost (n.red. campioana europeana la junioare, campioana US Open la dublu in 2006), are o varsta, nu mai urca! Iar totul a culminat cu ce s-a intamplat anul trecut la Openul de la Bucuresti, cand am facut cerere sa primim un wildcard, dar am fost refuzati la noi acasa de maniera in care nu ni se mai raspundea la telefon", a declarat Mihai Buzarnescu pentru Fanatik.