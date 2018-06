SOCUL TURNEULUI! Buzarnescu, prima victorie din CARIERA in fata unei jucatoare din top 5 mondial

Miki e surpriza zilei la Paris. A scos-o din cursa pentru trofeu pe una dintre favorite. E prima ei victorie in fata unei jucatoare din top 5 mondial.

Jurnalistul Ben Rothenberg de la New York Times a scris pe Twitter: "Ce distractiv e s-o vezi pe Mihaela Buzarnescu! O lupta senzationala in acest meci", a scris Rotenberg pe twitter. Sunt sute de alte mesaje in care este remarcata victoria superba a lui Miki.

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in optimile de finala de la Roland Garros dupa 6-3, 7-5 cu Svitolina. O va intalni pe Madison Keys, finalista de la US Open si locul 13 mondial, in meciul urmator.

Holy wow is Mihaela Buzarnescu a fun player to watch. Great battle vs Svitolina on the bullring. 6-3, 5-5. #RG18

#31 Mihaela Buzarnescu beats Rome champ #4 Elina Svitolina 6-3, 7-5 to reach the second week of a Slam for the first time.

#4 seeds in both draws out today, but Svitolina is a much bigger shock than Dimitrov. #RG18