De la ora 19:45, Dinamo joacă în grupele EHF Champions League cu Fuchse Berlin.

La echipa din Germania evoluează danezul Mathias Gidsel, cel mai bun handbalist al lumii din ultimii trei ani!

În tur, ”dulăii” au fost aproape de un rezultat imens, dar au pierdut la limită, 31-32, cu ultimul gol primit din aruncare de la 7 metri la ultima fază a meciului.

Dinamo se pregătește de Champions League! Ce a declarat jucătorul cu două titluri de campion al României

Partida se dispută în Sala Polivalentă din Capitală.

”Am fost atât de aproape de un rezultat mare în Germania și poate că de data aceasta întoarcem șansa cu fața spre noi.

Vă așteptăm la spectacol! Construim împreună nu doar un stadion, ci și performanță!”, a postat CS Dinamo București.

Ieri, chiar în ziua în care a împlinit 32 de ani, Ionuț Iancu, portarul lui Dinamo și al naționalei României, a declarat că își dorește victoria cu Fuchse.

”Am încredere că putem face un meci mare. Vă așteptăm la meci!”, a spus Iancu.

Handbalistul ajuns la Dinamo în vara lui 2024, de la marea rivală Steaua, are în palmares două titluri de campion în Liga Zimbrilor: cu HCM Constanța în ”tinerețe” în 2013 și cu ”dulăii” din Ștefan cel Mare în sezonul precedent, 2024-2025.

VIDEO Mathias Gidsel a făcut show la EURO 2026 (VOYO)