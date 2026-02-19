Bodo/Glimt s-a impus în fața lui Inter, scor 3-1, într-un meci din turul play-off-ului Champions League.

Pentru norvegieni au înscris Fet (20'), Hauge (61') și Hogh (64'), în timp ce de la Inter a marcat Pio Esposito (30').

Di Canio, dur după insuccesul din Norvegia al lui Inter: „A fost groaznic”

În urma acestei înfrângeri surprinzătoare din Champions League, Paolo Di Canio, fostul fotbalist trecut pe la Lazio, Juventus și Napoli, a criticat jocul prestat de Inter.

Di Canio a fost neplăcut surprins de felul în care au arătat mijlocul și apărarea echipei antrenat de Cristi Chivu.

„Darmian nu a găsit nicio scuză? Ce scuză vreți să găsiți? Mijlocul terenului a fost groaznic. Acelea două goluri au fost rezultatul neatenției.

Nici nu te poți apăra așa cum ai făcut-o. Așa cum te-ai comportat în repriza secundă, cu un ritm diferit, mai puțin agresiv, pe fondul unei stări de oboseală, nu pierzi așa două mingi. Ar fi trebuit să fii mai puțin deschis.

Juve a câștigat împotriva lui Bodo pentru că s-a apărat mai întâi și apoi a creat spații. 2-1 ar fi fost altceva. În prima manșă, Inter ar fi trebuit să marcheze imediat. În meciul retur, va fi o bătălie”, a spus Di Canio.

Legenda italiană a subliniat plusul pe care l-a adus Chivu la echipă față de predecesorul său Simone Inzaghi.

„Chivu a demonstrat că nu are 13 titulari, nu folosește mereu aceiași jucători. Inzaghi i-a făcut pe rezerve să se simtă ca rezerve, folosiți doar atunci când titularii aveau nevoie de odihnă. Chivu are 17 titulari, iar când schimbă, patru dintre ei sunt titulari pentru el. Darmian a jucat astăzi și a făcut-o cu încredere. Vom vedea”, a adăugat Di Canio.

Returul din această fază eliminatorie din Champions League va avea loc marți, 24 februarie, iar echipa lui Cristi Chivu va încerca să întoarcă acest deficit de două goluri din partida tur.

