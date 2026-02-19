A însemnat speranță redescoperită, familii care au prins din nou curaj și seri în care telespectatorii au trăit la unison emoția schimbării. Cu fiecare sezon, echipa a arătat că implicarea reală și dorința sinceră de a face bine pot transforma nu doar o casă, ci și destinul celor care trăiesc în ea. Din 4 martie, la PRO TV și pe VOYO, autocarul pornește din nou la drum!

Dragoș Bucur, alături de arhitecții Cristina Joia, Ștefana Costraș și Omid Ghannadi, sunt pregătiți să cunoască noi familii, iar în sezonul 12 fiecare oprire înseamnă povestea unor oameni care au trecut prin încercări dificile și care primesc șansa unui nou început, conturat de renovări spectaculoase.

De peste un deceniu, transformări impresionante au adus bucurie unor oameni care au devenit exemplu: „Inițial această emisiune a fost... doar o emisiune tv, atât pentru mine, cât și pentru cei din spatele camerelor, dar astăzi este cel mai longeviv proiect al meu și al lor și un mod prin care am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre”, spune Dragoș.

Fiecare ediție a noului sezon va continua să aducă în fața telespectatorilor povești de viață marcate de curaj și determinare, iar transformările nu se vor vedea doar în designul interior, ci și în liniștea, siguranța și încrederea care se instalează într-un spațiu devenit, în sfârșit, „acasă”.

Nu ratați, din 4 martie, un nou sezon Visuri la cheie la PRO TV și pe VOYO.