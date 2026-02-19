Echipele masculine de hochei pe gheaţă ale Statelor Unite şi Canadei, care au în componenţă vedete din Liga profesionistă nord-americană (NHL), s-au calificat cu emoţii în semifinalele turneului olimpic de la Milano-Cortina, în urma meciurilor disputate miercuri.

SUA - Suedia 2-1 după prelungiri

"Team USA" a acces în penultimul act după ce a învins cu scorul de 2-1 după prelungiri formaţia Suediei.

Americanii au marcat golul victoriei în minutul 3:27 din "overtime", prin Quinn Hughes, apărătorul formaţiei Minnesota Wild.

Echipa Statelor Unite va înfrunta în semifinale formaţia Slovaciei, medaliată cu bronz la JO 2022, care s-a impus la rândul ei, cu scorul de 6-2, în faţa Germaniei.