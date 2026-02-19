VIDEO Finală ”NHL” la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina? Programul meciurilor din semifinale

Finală ”NHL” la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina? Programul meciurilor din semifinale Jocurile Olimpice
Competiția de hochei a ajuns în faza semifinalelor.

Quinn HughesSidney CrosbyMitch MarnerNHLJocurile Olimpice de IarnaJocurile Olimpice de la Milano Cortina
Echipele masculine de hochei pe gheaţă ale Statelor Unite şi Canadei, care au în componenţă vedete din Liga profesionistă nord-americană (NHL), s-au calificat cu emoţii în semifinalele turneului olimpic de la Milano-Cortina, în urma meciurilor disputate miercuri.

SUA - Suedia 2-1 după prelungiri

"Team USA" a acces în penultimul act după ce a învins cu scorul de 2-1 după prelungiri formaţia Suediei. 

Americanii au marcat golul victoriei în minutul 3:27 din "overtime", prin Quinn Hughes, apărătorul formaţiei Minnesota Wild.

Echipa Statelor Unite va înfrunta în semifinale formaţia Slovaciei, medaliată cu bronz la JO 2022, care s-a impus la rândul ei, cu scorul de 6-2, în faţa Germaniei.

Canada - Cehia 4-3 tot după prelungiri

Selecţionata Canadei a avut la rândul ei nevoie de prelungiri pentru a învinge Cehia (scor 4-3), la Santagiulia Arena din Milano, la capătul unui meci în care căpitanul "frunzei de arţar", starul Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), a ieşit de pe teren accidentat, în repriza secundă.

Mitch Marner (Vegas Golden Knights) a fost cel care a marcat golul victorios al canadienilor, în minutul 1:22 din prelungiri.

Canada, care are în palmares nouă medalii olimpice de aur, se va lupta lupta pentru un loc în marea finală cu deţinătoarea titlului olimpic, echipa Finlandei, care a dispus cu 3-2 după prelungiri de Elveţia.

Rezultatele din sferturile de finală

Slovacia - Germania 6-2

Canada - Cehia 4-3, după prelungiri

Finlanda - Elveţia 3-2, după prelungiri

SUA - Suedia 2-1, după prelungiri

Programul semifinalelor

20 februarie:

Canada - Finlanda

SUA - Slovacia

Finala turneului olimpic masculin de hochei pe gheaţă se va disputa duminică, de la ora 15:10 (ora României), informează Agerpres, fiind precedată de meciul pentru medalia de bronz, programat sâmbătă (21:40).

