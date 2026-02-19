Echipele masculine de hochei pe gheaţă ale Statelor Unite şi Canadei, care au în componenţă vedete din Liga profesionistă nord-americană (NHL), s-au calificat cu emoţii în semifinalele turneului olimpic de la Milano-Cortina, în urma meciurilor disputate miercuri.
SUA - Suedia 2-1 după prelungiri
"Team USA" a acces în penultimul act după ce a învins cu scorul de 2-1 după prelungiri formaţia Suediei.
Americanii au marcat golul victoriei în minutul 3:27 din "overtime", prin Quinn Hughes, apărătorul formaţiei Minnesota Wild.
Echipa Statelor Unite va înfrunta în semifinale formaţia Slovaciei, medaliată cu bronz la JO 2022, care s-a impus la rândul ei, cu scorul de 6-2, în faţa Germaniei.
Canada - Cehia 4-3 tot după prelungiri
Selecţionata Canadei a avut la rândul ei nevoie de prelungiri pentru a învinge Cehia (scor 4-3), la Santagiulia Arena din Milano, la capătul unui meci în care căpitanul "frunzei de arţar", starul Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), a ieşit de pe teren accidentat, în repriza secundă.
Mitch Marner (Vegas Golden Knights) a fost cel care a marcat golul victorios al canadienilor, în minutul 1:22 din prelungiri.
Canada, care are în palmares nouă medalii olimpice de aur, se va lupta lupta pentru un loc în marea finală cu deţinătoarea titlului olimpic, echipa Finlandei, care a dispus cu 3-2 după prelungiri de Elveţia.
Rezultatele din sferturile de finală
Slovacia - Germania 6-2
Canada - Cehia 4-3, după prelungiri
Finlanda - Elveţia 3-2, după prelungiri
SUA - Suedia 2-1, după prelungiri
Programul semifinalelor
20 februarie:
Canada - Finlanda
SUA - Slovacia
Finala turneului olimpic masculin de hochei pe gheaţă se va disputa duminică, de la ora 15:10 (ora României), informează Agerpres, fiind precedată de meciul pentru medalia de bronz, programat sâmbătă (21:40).