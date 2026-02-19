GALERIE FOTO Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni

Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol" în rândul sportivilor italieni
Marcu Czentye
Jannik Sinner, menționat într-o investigație care poate preceda un scandal istoric, în sportul mondial.

O investigație germană publicată de ZDFheute a descoperit că problema uzului de Clostebol ar fi mult mai gravă decât se credea, în sportul italian.

Deoarece se vinde fără prescripție, în Italia, Clostebolul s-a găsit depistat în corpurile a zeci de sportivi de performanță italieni, între care fotbaliști din Serie A și olimpici.

Clostebol, un steroid anabolizant, are rolul de a spori puterea musculară, de a îmbunătăți viteza recuperării și de a grăbi vindecarea rănilor sau a unor reacții dermatologice.

Probleme uriașe în Italia: Clostebol se vinde fără prescripție, în farmacii

  • Clostebol - steroid anabolizant - crește puterea musculară și grăbește recuperarea

Din 2019 încoace, ZDFheute a găsit peste 40 de cazuri de sportivi de performanță italieni, depistați pozitiv la Clostebol.

De fapt, 50% din cazurile pozitive la Clostebol provin doar din Italia, o bornă alarmantă care face ca sportul italian să aibă o reputație chestionabilă, în momentul de față.

A câștigat Italia pe merit tot ce se putea în tenisul internațional, în ultimii ani?

În tenis, de exemplu, Italia a reușit în competițiile internaționale, în ultimii ani, ce nu a putut în întreaga sa istorie.

În Cupa Davis, Italia a legat trei ediții consecutive cu „Salatiera de Argint” în palmares, deși, până în 2023, avusese un singur titlu, obținut în 1976.

În Cupa Billie Jean King, „Cupa Mondială de tenis feminin”, italiencele au ieșit campioane în 2024 și în 2025, bifând performanță care a mai fost atinsă o singură dată, anterior, în 2010, când Italia și-a apărat titlul de campioană în Cupa Federațiilor.

Profesor de farmacologie, Fritz Sorgel, semnalează gravitatea situației și punctează: „Cu siguranță că Italia are o problemă de dopaj. Oamenii merg la farmacie și își procură o substanță cu proprietăți dopante, pe care o pot lua fără prescriție.”

Despre cazul fostului număr 1 ATP, același profesor s-a pronunțat, spunând: „Modul în care pedeapsa de numai trei luni a fost atât de inteligent integrată în calendarul turneelor de tenis e un exemplu de primă clasă a manierei în care sunt gestionate cazurile de dopaj, mai ales în tenis. WADA ar trebui să fie mult mai dură în măsuri,” s-a pronunțat Sorgel.

Directorul general al Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA), Olivier Nigglie, a precizat că instituția pe care o guvernează ține un ochi asupra situației din Italia.

„Am avut multe cazuri de dopaj în Italia și, desigur, ne menținem atenția asupra situației. E foarte periculos ca alte țări să aibă asemenea substanțe puse la liber, în farmacii.

Chiar dacă e declarat ca agent dopant, sportivii trebuie să aibă mare atenție pe durata Jocurilor Olimpice,” a fost poziția mai puțin convingătoare a directorului WADA, în contextul în care Italia obține cel mai bun rezultat al său, în istorie, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina.

26 de medalii a strâns Italia, cu 5 zile rămase de derulat în această ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Nouă dintre acestea au fost de aur.

Simona Halep, nedreptățită, în raport cu favorizatul Jannik Sinner

Imposibil de uitat, Simona Halep și-a văzut pedeapsa de suspendare pentru patru ani din tenisul profesionist - impusă de Agenția Internațională a Integrității în Tenis - redusă la 9 luni, dar abia după 18 luni ispășite din termenul prevăzut inițial, de 48 de luni.

Spre deosebire de Jannik Sinner, Simonei Halep nu i-a fost permisă continuarea activității în tenisul profesionist, până la rezolvarea cazului, italianul câștigând două turnee de mare șlem - US Open 2024 și Australian Open 2025 - până să rămână în afara circuitului ATP, timp de trei luni, perioadă aleasă în mod suspect, deoarece a însemnat ca el să nu rateze vreo competiție de mare șlem, în tenis.

Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

