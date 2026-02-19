O investigație germană publicată de ZDFheute a descoperit că problema uzului de Clostebol ar fi mult mai gravă decât se credea, în sportul italian.

Deoarece se vinde fără prescripție, în Italia, Clostebolul s-a găsit depistat în corpurile a zeci de sportivi de performanță italieni, între care fotbaliști din Serie A și olimpici.

Clostebol, un steroid anabolizant, are rolul de a spori puterea musculară, de a îmbunătăți viteza recuperării și de a grăbi vindecarea rănilor sau a unor reacții dermatologice.

Probleme uriașe în Italia: Clostebol se vinde fără prescripție, în farmacii

Clostebol - steroid anabolizant - crește puterea musculară și grăbește recuperarea

Din 2019 încoace, ZDFheute a găsit peste 40 de cazuri de sportivi de performanță italieni, depistați pozitiv la Clostebol.

De fapt, 50% din cazurile pozitive la Clostebol provin doar din Italia, o bornă alarmantă care face ca sportul italian să aibă o reputație chestionabilă, în momentul de față.

A câștigat Italia pe merit tot ce se putea în tenisul internațional, în ultimii ani?

În tenis, de exemplu, Italia a reușit în competițiile internaționale, în ultimii ani, ce nu a putut în întreaga sa istorie.

În Cupa Davis, Italia a legat trei ediții consecutive cu „Salatiera de Argint” în palmares, deși, până în 2023, avusese un singur titlu, obținut în 1976.

În Cupa Billie Jean King, „Cupa Mondială de tenis feminin”, italiencele au ieșit campioane în 2024 și în 2025, bifând performanță care a mai fost atinsă o singură dată, anterior, în 2010, când Italia și-a apărat titlul de campioană în Cupa Federațiilor.

Profesor de farmacologie, Fritz Sorgel, semnalează gravitatea situației și punctează: „Cu siguranță că Italia are o problemă de dopaj. Oamenii merg la farmacie și își procură o substanță cu proprietăți dopante, pe care o pot lua fără prescriție.”

Despre cazul fostului număr 1 ATP, același profesor s-a pronunțat, spunând: „Modul în care pedeapsa de numai trei luni a fost atât de inteligent integrată în calendarul turneelor de tenis e un exemplu de primă clasă a manierei în care sunt gestionate cazurile de dopaj, mai ales în tenis. WADA ar trebui să fie mult mai dură în măsuri,” s-a pronunțat Sorgel.