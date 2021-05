Dupa Serena Williams, nici Rafael Nadal nu este sigur ca va participa la Jocurile Olimpice: "In conditii normale, nu as rata Olimpiada pentru nimic in lume"

Participarea lui Rafael Nadal la Jocurile Olimpice din Tokyo este nesigura.

La nici o zi dupa declaratiile prin care Serena Williams lasa de inteles ca va prefera sa nu participe la Jocurile Olimpice din Tokyo, Rafael Nadal a afirmat la randul sau ca decizia sa este inca incerta.

"Nu stiu inca daca voi participa. Sincer, nu pot sa va dau un raspuns clar, pentru ca nu stiu partea aceea a calendarului meu. Intr-o lume normala, nu as rata Olimpiada pentru nimic, toata lumea stie cat de importanta este aceasta competitie pentru mine," a spus Rafael Nadal, dublu medaliat cu aur, in proba de simplu la Beijing si in proba de dublu la Rio de Janeiro.

"In acest circumstante insa nu mi-e clar. Vom vedea ce se va intampla in urmatoarele luni; am nevoie sa-mi organizez programul. De obicei, imi stiu calendarul anual facut de la 1 ianuarie pana la finalul sezonului, dar in acest an lucrurile sunt diferite. Avem nevoie sa fim flexibili si sa ne adaptam la evenimentele din jurul nostru," a mai spus Nadal, noteaza Punto de Break.

Cum vede Rafael Nadal editia 2021 a turneului de la Roland Garros



La o luna distanta de ce ar putea fi un moment istoric, in cazul unei noi victorii la Roland Garros, Rafael Nadal a vorbit despre succesele noii generatii in ultimele trei turnee ATP Masters 1000: Hurkacz la Miami, Tsitsipas la Monte Carlo si Zverev la Madrid.

"Este Roland Garros in pericol pentru Big 3?", a fost intrebarea la care Nadal a raspuns: "In trei sau patru saptamani, ar putea fi. Nu e cazul in acest moment, dar s-ar putea intampla. Speram sa nu (rade), dar orice se poate intampla. E ceva de bun simt, imbatranim, nu putem fi cei mai buni pentru totdeauna. Nu vreau sa ascund adevarul, si nici nu jucam aceleasi turnee pe care le-am jucat inainte, deci e normal ca dupa 20 de ani noi generatii sa apara si sa inceapa sa castige turnee. Am castigat majoritatea evenimentelor in ultimii 19 ani, deci suntem pregatiti sa absorbim socul. Voi continua sa lupt pentru trofee, in trei saptamani incepe Grand Slam-ul pe care iubesc sa-l castig, deci sper sa joc bine acolo," a punctat Nadal.

In cazul in care va triumfa la Roland Garros 2021, Rafael Nadal va deveni cel mai titrat tenismen din istorie, ajungand la 21 de titluri de Grand Slam in palmares. In prezent, tenismenul spaniol ocupa locul 1, la egalitate cu Roger Federer, fiecare cu cate 20 de titluri de mare slem.