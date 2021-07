Familia Nadal, de partea lui Roger Federer: i-au cerut sa nu se retraga pana nu mai joaca cel putin 4 turnee de mare slem! 

Omul care l-a antrenat pe Rafael Nadal timp de 27 de ani, Toni Nadal ii cere lui Roger Federer sa isi amane retragerea din tenis.

La 40 de ani fara o luna, Roger Federer a trecut pentru prima oara in 22 de participari la Wimbledon prin rusinea de a fi pierdut un set la zero pe iarba londoneza. Tenismenul elvetian cu 20 de titluri de mare slem a fost victima jocului exact al polonezului Hubert Hurkacz (18 ATP, 24 de ani), care l-a invins, scor 6-3, 7-6, 6-0 in faza sferturilor de finala.

Cu o zi inaintea finalei de la Wimbledon la capatul careia Novak Djokovic ii poate egala pe Roger Federer si Rafael Nadal in clasamentul all-time care numara trofeele de Grand Slam adjudecate, omul care l-a antrenat pe Rafael Nadal timp de 27 de ani i-a cerut, indirect, lui Roger Federer sa nu se retraga fara a mai juca cel putin o data la toate turneele de mare slem. Declaratia vine in contextul in care Federer a afirmat ca nu stie daca meciul cu Hurkacz a fost sau nu ultimul jucat de el vreodata in turneul de la Wimbledon.

"Cred ca Federer, la fel ca Djokovic si Nadal se va retrage in ziua in care vor simti ca nu mai au sanse la victorie. Cand Roger va decide ca ziua aceea a sosit, sper ca isi va lua ramas-bun pas cu pas, participand cel putin la cele patru turnee de mare slem inca o data.

Atat milioanele de fani, cat si el insusi merita inca o intalnire in care sa isi dedice ovatiile si tributul pentru el si pentru ce a insemnat el fata de sportul nostru," a declarat unchiul lui Rafael, Toni Nadal pentru Tennis Head.

An ovation for 22 years of memories ???? It's been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/GvsOenp68C — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Ce a spus Roger Federer, intrebat daca se retrage dupa Wimbledon 2021



Intrebat daca acesta a fost ultimul sau meci la Wimbledon, Roger Federer a raspuns cu sinceritate in cadrul conferintei de presa, spunand: "Nu stiu. Chiar nu stiu. Trebuie sa ma regrupez. Obiectivul meu pentru anul trecut a fost sa mai joc un turneu la Wimbledon. Am reusit sa o fac anul asta si sunt multumit.



Vom vorbi in urmatoarele zile despre directia pe care sa o urmam in cele ce urmeaza. Trebuie sa aflu de ce am nevoie pentru a fi intr-o forma mai buna si a putea redeveni mai competitiv, de aici vom porni. Cu siguranta, mi-ar placea sa mai joc inca o data, dar la varsta mea nu stii niciodata ce se poate intampla," a mentionat Federer, potrivit The Tennis Podcast.