Elina Svitolina, aparitie sexy la plaja in Monte Carlo! Fotografiile postate de jucatoarea ucraineana au strans 80,000 de like-uri

Elina Svitolina a pozat sexy la plaja in Monte Carlo dupa eliminarea timpurie de la Wimbledon.

Eliminata in turul secund la Wimbledon de Magda Linette (43 WTA), Elina Svitolina se relaxeaza la plaja in Monte Carlo in vederea reincarcarii bateriilor pentru sezonul de hard nord-american.

Sportiva ucraineana s-a pozat in costum de baie si a strans peste 70,000 de aprecieri pe Instagram, retea sociala in care este urmarita de 754,000 de persoane. Cu aceasta ocazie, Elina Svitolina si-a aratat si tatuajul impresionant pe care si l-a facut pe coapsa stanga.

Elina Svitolina si Gael Monfils s-au logodit in data de 3 aprilie. Inelul de logodna a fost principalul subiect de discutie, acesta fiind produs de compania Graff si avand un diamant de 5,5 carate. Unele surse ucrainene estimeaza pretul inelului la 700,000 de euro, noteaza Tenisite, insa website-ul oficial al Graff indica un pret de sub 10,000 de euro.

Din postura de fan numar 1 al nationalei Ucrainei la UEFA EURO 2020, Elina Svitolina s-a pozat intr-un tricou personalizat al Ucrainei, pe al carui spate era inscriptionat numele sau - Svitolina - si numarul 3, un numar neutilizat in actualul loc pregatit de Andriy Shevchenko.