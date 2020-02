Simona Halep abia asteapta sa devina mama! Cati ani estimeaza Darren Cahill ca va mai juca romanca la nivel profesionist

Din articol Simona Halep abia asteapta sa devina mama

Simona Halep nu mai are mult timp de petrecut in circuitul WTA.

Simona Halep si Darren Cahill au facut recent aluzii la aparent apropiata retragere din tenis a jucatoarei nascute in Constanta.

"Imi doresc ceea ce mi se intampla acum, ceea ce am acum, o liniste sufleteasca, o bucurie interioara si oameni frumosi alaturi de mine, cu care petrec mult timp, care ma ajuta sa ma simt bine si ma protejeaza. Sigur ca ma vad cu copii, ziua aceea cu siguranta va fi, imi doresc o familie fericita si destul de multi copii”, a spus Simona in cadrul emisiunii Antena Stars.

Simona Halep abia asteapta sa devina mama



Coroborat cu declaratia facuta de Darren Cahill in timpul Openului Australian, "Simona are 28 de ani si nu va juca pana la 35 de ani. Se va concentra pe viata de familie peste 3-4 ani”, fanii Simonei Halep au inteles ca sezonul 2020 ar putea fi unul dintre ultimele in care romanca va avea sanse reale la castigarea celor mai importante competitii din circuitul WTA.

"Eu nu fac politica si nu intentionez sa fac asta niciodata. Am mers acolo strict pentru noile generatii, eu nu mai cer pentru mine, pentru ca sunt pe final de cariera si am vrut din tot sufletul sa spun ca e nevoie de o infrastructura pentru ca noile generatii sa aiba un sistem, sa aiba posibilitatea sa se antreneze", mai spunea Simona Halep in urma cu cateva zile intr-o interventie desfasurata in Palatul Parlamentului.

As is usual, while at the airport getting ready to leave Romania for her next tournament Simona Halep answered questions from the press. Source: Telekom Sport pic.twitter.com/FjmTexUXmf — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 14, 2020