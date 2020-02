Simona Halep si-a aflat posibila adversara de la turneul de la Dubai! Peste cine poate da si cum arata tabloul turneului

Simona Halep si-a aflat posibila adeversara de la Dubai.

Numarul 2 WTA, Simona Halep, si-a aflat posibila adversara de la Dubai. Sportiva romanca nu va evolua in primul tur, aceasta va fi in turul 2, unde o va intalni pe castigatoarea meciului din Alison Riske (18 WTA) si Ons Jabeur (45 WTA). In sferturile de finala, Simona Halep poate da peste Elise Mertens, Qiang Wang, Maria Sakkari sau Aryna Sabalenka. Daca va trece de primul tur si de sferturile de finala, Halep poate da in semifinale de Elina Svitolina, Garbine Mugurza, Marketa Voundrousova, Anastasija Sevastova, Dayana Yamstremska, Kim Clijsters, sau Kiki Bertens.

Turneul de la Dubai este dotat cu premii in valoare totala de 2.643.670 dolari si va vea loc in perioada 23-29 februarie.