DE CE s-a retras Simona Halep de la turneul din Doha si CAND va juca romanca URMATORUL TURNEU in WTA

Simona Halep va reveni in circuitul WTA odata cu inceperea turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells din Statele Unite ale Americii.

Dupa trei meciuri castigate in trei seturi si unul singur adjudecat mai lesne la Dubai, Simona Halep a luat hotararea de a-si anula participarea anuntata la turneul Premier 5 de la Doha, Qatar.

Locul romancei de pe tabloul turneului fixat pentru 23-29 februarie va fi luat de Aryna Sabalenka, tenismena din Belarus de care Simona a trecut in faza sferturilor de finala in Emiratele Arabe Unite.

WHAT A FINAL!!! Our champion, our fighter plays with all her heart and cameback everytime when she needed to! Simona Halep wins her 2nd Dubai title and #20 overall! Simona Halep defeats Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6.#DDFTennis pic.twitter.com/Kebq0m44zo — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 22, 2020

Simona Halep: "Am simtit aceste probleme cand inca eram acasa, dar am tras de mine"



"E o decizie pe care am luat-o inainte de meci (n.r. finala de la Dubai). Am inceput acest turneu cu o mica accidentare la picior. Cu 10 zile inainte de Dubai, cand inca eram acasa, am simtit aceste probleme, dar am tras de mine. Mi-am spus ca fiecare meci e important. Nu m-am gandit la nimic altceva decat sa castig meciul. Momentan sunt fericita ca am putut sa termin turneul de la Dubai si pot sa ma odihnesc. Am nevoie de odihna, am spus stop turneului de la Doha", a relatat Simona Halep la conferinta de presa derulata dupa incheierea finalei de la Dubai.

Atat timp cat Simona Halep se va recupera cu brio dupa aceasta accidentare, romanca va reveni in calendarul turneelor WTA la Indian Wells, in Statele Unite ale Americii, pentru turneul Premier Mandatory programat pentru perioada 11-22 martie. Mai apoi, Simona are in program incheierea "Sunshine Double" din SUA odata cu participarea la Miami Open (24 martie - 4 aprilie), de asemenea o intrecere de calibru Premier Mandatory.

20 titles on the 20th anniversary of @DDFTennis in 2020 ???? I fought realllly hard for this one and it feels so beautiful ❤️#Sim20 pic.twitter.com/qkoEt7jLS3 — Simona Halep (@Simona_Halep) February 22, 2020