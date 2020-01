FINAL DE CARIERA pentru o campioana de Slam: a pierdut ultimul meci cu numarul 78 WTA, Ons Jabeur | REACTIA de dupa meci 

Caroline Wozniacki a jucat in cursul acestei dimineti ultimul meci oficial al carierei incepute in vara anului 2005.

Ons Jabeur din Tunisia, numar 78 WTA a fost jucatoarea care i-a pus capat traseului la Melbourne 2020, impunandu-se in trei seturi, scor 7-5, 3-6, 7-5 dupa 130 de minute de joc.

"Sper sa nu mai plang in aceasta seara. Mi-am terminat cariera cu o greseala nefortata, e lucrul la care am lucrat pentru atatia ani, dar cred ca asa a fost sa fie. Va multumesc tuturor suporterilor pentru sprijinul acordat, dar si tatalui meu, care m-a antrenat in toti acesti ani", a declarat Wozniacki pe teren imediat dupa finalul partidei.

Jabeur a comis 60 de greseli nefortate, cu 39 mai multe decat jucatoarea daneza, dar a lovit 43 de winnere, fata de cele 9 reusite de Wozniacki.

In optimi, Ons Jabeur va juca cu Qiang Wang, jucatoarea care a eliminat-o pe Serena Williams.

"Felicitari, Caroline pentru o cariera minunata. A fost o onoare sa impart terenul cu tine astazi. Spiritul tau de lupta m-a inspirat intotdeauna si iti doresc ce e mai bun in noul capitol al vietii tale. Ne va fi dor de tine, dar sunt sigura ca te vom mai vedea prin preajma", a scris Ons Jabeur pe Twitter.

