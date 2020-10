Rezultat SOCANT la ATP 500 Viena | Novak Djokovic a fost eliminat in sferturi dupa cea mai drastica infrangere a carierei! 

Novak Djokovic a luat doar trei game-uri in meciul pierdut, scor 6-2, 6-1 in favoarea numarului 42 ATP, Lorenzo Sonego.

Rezultat socant in sferturile turneului ATP 500 de la Viena, unde liderul ATP, Novak Djokovic a fost invins neverosimil in minimum de seturi de catre numarul 42 ATP, Lorenzo Sonego (25 de ani).

A fost 6-2, 6-1 pentru tenismenul italian, care i-a administrat sarbului cea mai drastica infrangere a carierei. In niciun alt meci jucat in sistem 2/3, 'Nole' nu a mai semnat contraperformanta de a nu depasi borna de trei game-uri castigate.

Lucky loser Lorenzo Sonego stuns Novak Djokovic out of Vienna, 6-2, 6-1. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/CbZmTE3cMZ

Sonego the STUNNER ????

Djokovic a avut un procentaj modest pe primul serviciu, 55%, a castigat doar 30% din punctele jucate cu serviciul doi, iar trei puncte adjudecate consecutiv a reprezentat cea mai lunga serie de succes a sa in meci.

A fost ziua surprizelor in sferturi la Viena, unde Daniil Medvedev a fost invins de Kevin Anderson, 6-4, 7-6, campionul de la US Open, Dominic Thiem a fost intrecut de Andrey Rublev, 7-6, 6-2 iar Grigor Dimitrov a fost eliminat de Danny Evans, 7-6, 4-6, 6-3.

In semifinalele programate sambata cu incepere de la ora 15:00, Lorenzo Sonego se va duela cu Danny Evans, respectiv Kevin Anderson cu Andrey Rublev.

It's the heaviest loss of Djokovic's career.

3 games.