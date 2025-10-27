Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) mai are două titluri de campion până să o egaleze pe Simona Halep (34 de ani) la numărul de trofee ridicate în circuitele de elită ale tenisului mondial, însă, din punct de vedere financiar, tenismenul italian a depășit-o pe sportiva din România.

La douăzeci și patru de ani, numărul 2 ATP a ajuns la peste 50 de milioane de dolari câștigate exclusiv de pe urma rezultatelor atinse pe terenul de tenis.

Sinner a câștigat deja din tenis cu peste zece milioane mai mult decât Halep

Cu $50,460,897 asigurate în circuitul ATP, Jannik Sinner o depășește pe Simona Halep cu peste zece milioane de dolari, în urma titlului cucerit la Viena.

Pentru a doua oară campion în capitala Austriei, Sinner a devenit al optulea cel mai bine plătit tenismen din istoria „Sportului Alb,” înscriindu-se într-o categorie specială, din care mai fac parte Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer sau Serena Williams.