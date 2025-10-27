GALERIE FOTO La doar 24 de ani, Jannik Sinner depășit-o pe Simona Halep: borna istorică, atinsă de elevul lui Darren Cahill

Jannik Sinner și Simona Halep
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner a câștigat cel de-al 22-lea titlu al carierei, în circuitul ATP.

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) mai are două titluri de campion până să o egaleze pe Simona Halep (34 de ani) la numărul de trofee ridicate în circuitele de elită ale tenisului mondial, însă, din punct de vedere financiar, tenismenul italian a depășit-o pe sportiva din România.

La douăzeci și patru de ani, numărul 2 ATP a ajuns la peste 50 de milioane de dolari câștigate exclusiv de pe urma rezultatelor atinse pe terenul de tenis.

Sinner a câștigat deja din tenis cu peste zece milioane mai mult decât Halep

Cu $50,460,897 asigurate în circuitul ATP, Jannik Sinner o depășește pe Simona Halep cu peste zece milioane de dolari, în urma titlului cucerit la Viena.

Pentru a doua oară campion în capitala Austriei, Sinner a devenit al optulea cel mai bine plătit tenismen din istoria „Sportului Alb,” înscriindu-se într-o categorie specială, din care mai fac parte Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer sau Serena Williams.

Simona Halep, locul 5 în istoria tenisului feminin

Cu $40,236,618 câștigate din tenis, Simona Halep ocupă a cincea poziție, în ierarhia tuturor timpurilor.

Surorile Williams, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka sunt sportivele care au depășit-o pe Simona Halep.

Top opt cei mai bogați jucători din tenis

Măsurând numai premiile financiare încasate din partea organizatorilor de turnee ATP și WTA, Novak Djokovic iese primul, în mod detașat, urmat de Rafael Nadal și Roger Federer, în top 3.

Serena Williams este unica femeie din primii opt ai acestui clasament istoric.

  1. Novak Djokovic: $191,117,423
  2. Rafael Nadal: $134,946,100
  3. Roger Federer: $130,594,339
  4. Serena Williams: $94,816,730
  5. Andy Murray: $64,687,542
  6. Alexander Zverev: $55,662,085
  7. Carlos Alcaraz: $54,725,285
  8. Jannik Sinner: $50,460,897

