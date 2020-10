Horia Tecau, aluzie la absenta Simonei Halep de la US Open: "Ajuns la New York, am realizat cat de sigur este" | Cate teste COVID-19 a facut tenismenul roman 

Horia Tecau a dezvaluit cate teste COVID-19 a facut de la reluarea sezonului.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au avut parte de un final de an incarcat, participand la cinci turnee, dintre care doua de Grand Slam in perioada 22 august - 4 octombrie.

Cel mai bun rezultat semnat de echipa romano-olandeza a fost semifinala atinsa in Openul American, unde au fost invinsi de dublul Mate Pavic / Bruno Soares, care avea sa devina ulterior echipa campioana pe tabloul de dublu masculin al US Open 2020.

Horia Tecau: "Am facut cam 3-4 teste COVID-19 pe saptamana, in total peste 20, poate 25"



Chinuit de o accidentare in debutul anului, Horia Tecau se bucura ca a ales, in cele din urma, sa faca deplasarea in America de Nord pentru turneele Cincinnati si US Open, ambele disputate la New York. "M-am gandit bine, la inceput nu eram ferm convins, suta la suta, ca merg. Dar am decis sa joc, din ce ne-au trimis, am simtit ca vom fi in siguranta. Ajuns acolo, am realizat ca daca ar fi stiut toti cat de safe este, atunci poate ar fi venit si cei care au decis sa nu o faca. Asa ca ne-am bucurat ca am luat decizia sa jucam," a declarat Horia Tecau pentru Gazeta Sporturilor, in contextul in care Simona Halep - sportiva alaturi de care vrea sa faca echipa in proba de dublu mixt la JO 2021 - a ales sa nu faca deplasarea pe Coasta de Est a Statelor Unite ale Americii pentru US Open-ul din acest an.

Chestionat in legatura cu protocolul de siguranta urmat de jucatorii participanti la US Open, Horia Tecau le-a povestit fanilor tenisului mersul lucrurilor: "Primul lucru - test, stat in camera, asteptat rezultatul. In ziua aceea de asteptare am innebunit, plus gandul ca oricine e testat pozitiv intra automat doua saptamani in carantina, tot in camera de hotel. Din start, abia acolo am realizat impactul a ce ar insemna sa testezi pozitiv, gravitatea, venind din Romania, unde aveam grija, dar nu stateam intr-o bula. Primeai mail, maine dimineata te prezinti la testare, aveai meci, nu aveai, nu conta. Testare mai blanda, mai agresiva," a spus Tecau, care a lamurit numarul de teste la care a fost supus incepand cu luna august, odata cu reinceperea sezonului. "Cate teste? Cam 3-4 pe saptamana. Asta inseamna peste 20, poate 25," a dezvaluit Horia Tecau, dublu campion de Grand Slam in proba dublu masculin.

"Pentru noi, la dublu, faptul ca nu aveam voie sa avem contact, sa stam unul langa celalalt pe banca, desi erau jucatori care imparteau camera de hotel. Automatismele noastre... era greu sa nu mai vorbesti in mingi, sa nu ai contact direct, inca un lucru la care trebuia sa te gandesti pentru ca altfel te atentionau. Columbienii Cabal si Farah au primit amenda pentru ca au stat unul langa celalalt, nu li s-a dat voie, dar au tras scaunele si au stat cum au vrut ei, insa au platit amenda," a mai spus Tecau in acelasi interviu acordat Gazetei.

La 35 de ani, Horia Tecau ocupa locul 22 in clasamentul ATP de dublu, cu 4070 de puncte.