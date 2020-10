Asta a venit de nicaieri! Pablo Carreno Busta se recomanda singur la castigarea Roland Garros 2020: "Pe zgura nu sunt inferior nimanui, cu exceptia lui Nadal"

Pablo Carreno Busta crede ca este al doilea favorit la castigarea turneului de la Roland Garros.

Semifinalist la US Open, Pablo Carreno Busta si-a confirmat una dintre cele mai de succes perioade ale carierei, calificandu-se in sferturile de finala ale competitiei de la Roland Garros.

Carreno Busta l-a invins in optimi pe germanul Daniel Altmaier (186 ATP), scor 6-2, 7-5, 6-2, iar in sferturi se va duela cu Novak Djokovic, jucatorul de care a trecut in optimile US Open 20 in urma controversatului incident in care Djokovic a lovit cu mingea de tenis o arbitra de linie si a fost, in consecinta, descalificat.

Tenismenul iberic a fost insa increzator inca din startul competitiei. Dupa victoria din primul tur, obtinuta in defavoarea australianului John Millman, scor 6-3, 6-2, 7-5, Carreno Busta declara ca nu se simte inferior pe zgura in fata nimanui, cu exceptia lui Rafael Nadal.

"Sunt la un nivel foarte inalt de joc. Pe aceasta suprafata, nu sunt inferior nimanui; daca sunt 100% pregatit, curajos si agresiv, sunt foarte periculos si nimanui nu-i va fi usor sa ma bata," afirma Pablo Carreno Busta, conform Marca, la finalul primei victorii bifate pe tabloul principal al RG 2020.

In cazul in care il va invinge pe Novak Djokovic, Pablo Carreno Busta va juca pentru un loc in finala Roland Garros impotriva invingatorului meciului dintre Stefanos Tsitsipas si Andrey Rublev.