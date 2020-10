Novak Djokovic si-a ANULAT antrenamentul dinaintea meciului din semifinale cu Tsitsipas | De la ce ora va juca Rafael Nadal semifinala cu Diego Schwartzman

Problemele fizice acuzate de Novak Djokovic ar putea juca un rol crucial in incheierea Roland Garros 2020.

Saptamana a doua de concurs la Roland Garros n-a venit pentru Novak Djokovic fara dificultati fizice. Aflat in cautarea celui de-al doilea titlu la Paris, sarbul a acuzat dureri la umarul stang si in zona gatului in timpul meciului din sferturile de finala, castigat in defavoarea spaniolului Pablo Carreno Busta.

In consecinta, Novak Djokovic si-a anulat antrenamentul dinaintea zilei semifinalei cu Stefanos Tsitsipas (6 ATP), desi avea rezervat de catre organizatori terenul 3 al Complexului Bois de Boulogne.

"Am probleme la gat si la umar, dar nu voi elabora explicatiile, pentru ca ma aflu inca in turneu," declara Novak Djokovic la conferinta de presa desfasurata dupa victoria in patru seturi, scor 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 cu Pablo Carreno Busta.

Time-out-urile medicale cerute de Novak Djokovic in timpul partidei din sferturi l-a scos insa din sarite pe tenismenul iberic, care a rabufnit la conferinta sa de presa: "De fiecare data cand un meci devine dificil pentru el, cere ajutorul medicului. Nu stiu daca are vreo problema cronica cu umarul sau e doar o problema de ordin psihologic, fiindca face asta de fiecare data cand e in pericol. Totusi, nu e ceva care a facut concentrarea sa-mi dispara, pentru ca stiam ca o sa se intample si aici, dupa ce s-a intamplat la New York," a afirmat Pablo Carreno Busta.

Programul semifinalelor tabloului masculin de la Roland Garros 2020



Diego Schwartzman vs. Rafael Nadal 15:50

Stefanos Tsitsipas vs. Novak Djokovic, nu inainte de ora 18:00

Ambele meciuri vor avea loc pe Arena Philippe-Chatrier, iar invingatorii se vor duela in marea finala programata duminica dupa-masa.