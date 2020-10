Ceasul purtat de Rafael Nadal la Roland Garros valoreaza cat premiul pentru castigarea turneului! Cat costa unul dintre cele 50 de ceasuri in editie limitata

Rafael Nadal poarta un ceas a carui valoare este sensibil egala cu cecul acordat castigatorului Roland Garros 2020.

Rafael Nadal s-a calificat in semifinalele turneului de la Roland Garros, editia 2020 fara sa piarda set, iar cea de-a 13-a prezenta in penultimul act al Grand Slam-ului parizian ii va asigura ibericului un cec in valoare de €425,250.

In cazul in care Rafael Nadal va trece de argentinianul Diego Schwartzman si va ajunge in ultimul act, tenismenul nascut in Manacor va urma sa incasezez €800,000, cuantum care semnifica aproximativ jumatate din costul ceasului pe care l-a purtat de-a lungul acestui turneu.

Purtator al unui Calibre RM27-03, marca Richard Mille, un produs estimat la €1,500,000, conform GQ Magazine, Rafael Nadal ar putea castiga la incheierea competitiei de la Roland Garros €1,600,000, atat timp cat isi va trece in palmares titlul de mare slem cu numarul 20 al carierei.

Rafael Nadal si Diego Schwartzman vor juca azi incepand cu ora 16:00 pentru un loc in finala Roland Garros 2020, programata sa aiba loc duminica dupa-masa. Novak Djokovic si Stefanos Tsitsipas vor disputa cea de-a doua semifinala, imediat dupa incheierea duelului argentiniano-spaniol.