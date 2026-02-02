NEWS ALERT Rezultat-bombă la Transylvania Open: dublă finalistă de Grand Slam, out!

Rezultat-bombă la Transylvania Open: dublă finalistă de Grand Slam, out! Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rusoaica Anastasia Zakharova (24 de ani, 107 WTA) a reușit să dea marea lovitură, în turul I, după un meci-maraton, de aproape 2 ore, transmis de VOYO.

TAGS:
Transylvania OpenKarolina Pliskovaanastasia zakharovaTenis

Cehoaica Pliskova (33 de ani), finalistă la US Open 2016 și Wimbledon 2021, a fost învinsă de Anastasia Zakharova (foto, deschidere), în prima rundă de la Transylvania Open, turneu transmis de VOYO.

Karolina Pliskova (foto, jos), care a câștigat trofeul la Transylvania Open 2024, a cedat după o partidă dură, în care adversara ei s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-2. Pliskova (416 WTA), care a primit un wild-card din partea organizatorilor, a pierdut după o oră și 53 de minute.

În alt meci, românca Elena Ruxandra Bertea (19 ani, 295 WTA), debutantă pe un tablou principal WTA, a fost învinsă de slovena Kaja Juvan (97 WTA), cu 6-3, 6-4, după o oră şi 46 de minute. În optimi, Juvan o va înfrunta pe câştigătoarea dintre britanica de origine română Emma Răducanu, principala favorită, şi belgianca Greet Minnen.

Alte trei românce figurează în programul zilei de luni, Miriam Bulgaru (contra sârboaicei Olga Danilovic), Ana Bogdan (împotriva polonezei Maja Chwalinska) şi Sorana Cîrstea (împotriva uzbecei Kamila Rahimova), la simplu. De asemenea, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse vor face pereche la dublu.

Potrivit Agerpres, Transylvania Open, turneu de categoria WTA 250, e dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reformații din Ardeal vor să se retragă din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate. ”Susținem familia tradițională”
Reformații din Ardeal vor să se retragă din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate. ”Susținem familia tradițională”
ARTICOLE PE SUBIECT
Jackpot Alcaraz: câte milioane de euro a încasat în primele 32 de zile ale anului
Jackpot Alcaraz: câte milioane de euro a încasat în primele 32 de zile ale anului
Alcaraz, decizie spectaculoasă după ce a câștigat Australian Open: „Ceva extraordinar!“
Alcaraz, decizie spectaculoasă după ce a câștigat Australian Open: „Ceva extraordinar!“
La 22 de ani, Alcaraz i-a egalat pe legendarii McEnroe și Wilander la titluri de mare șlem. Reacția suedezului
La 22 de ani, Alcaraz i-a egalat pe legendarii McEnroe și Wilander la titluri de mare șlem. Reacția suedezului
ULTIMELE STIRI
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Laurențiu Reghecampf i-a surprins pe toți după victoria din Champions League: „Nu am făcut nimic!”
Laurențiu Reghecampf i-a surprins pe toți după victoria din Champions League: „Nu am făcut nimic!”
Reacțiile sârbilor după ce Djokovic a fost învins de Alcaraz în finala Australian Open 2026: gestul care le-a captat atenția
Reacțiile sârbilor după ce Djokovic a fost învins de Alcaraz în finala Australian Open 2026: gestul care le-a captat atenția
Sunderland – Burnley, de la ora 22:00 pe VOYO: etapa se încheie cu un meci strâns
Sunderland – Burnley, de la ora 22:00 pe VOYO: etapa se încheie cu un meci strâns
Transfer eșuat pentru Drăgușin. Cel mai vechi jucător al lui Juventus merge să o salveze pe Fiorentina de la retrogradare
Transfer eșuat pentru Drăgușin. Cel mai vechi jucător al lui Juventus merge să o salveze pe Fiorentina de la retrogradare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba

România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”



Recomandarile redactiei
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Jucătorul și-a dat acordul și așteaptă transferul la FCSB: „Noi ne-am înțeles!”
Jucătorul și-a dat acordul și așteaptă transferul la FCSB: „Noi ne-am înțeles!”
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba
România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba
Alte subiecte de interes
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Tenisul e un sport nebun! Ce a făcut Pliskova în meciul jucat la Doha la 24 de ore după ce a câștigat Transylvania Open
Tenisul e un sport nebun! Ce a făcut Pliskova în meciul jucat la Doha la 24 de ore după ce a câștigat Transylvania Open
„Am cedat mental!” Ana Bogdan și-a explicat căderea din finala Transylvania Open 2024. Ce invidiază la Pliskova
„Am cedat mental!” Ana Bogdan și-a explicat căderea din finala Transylvania Open 2024. Ce invidiază la Pliskova
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!