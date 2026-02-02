Karolina Pliskova (foto, jos), care a câștigat trofeul la Transylvania Open 2024, a cedat după o partidă dură, în care adversara ei s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-2. Pliskova (416 WTA), care a primit un wild-card din partea organizatorilor, a pierdut după o oră și 53 de minute.

Cehoaica Pliskova (33 de ani), finalistă la US Open 2016 și Wimbledon 2021, a fost învinsă de Anastasia Zakharova (foto, deschidere), în prima rundă de la Transylvania Open, turneu transmis de VOYO .

În alt meci, românca Elena Ruxandra Bertea (19 ani, 295 WTA), debutantă pe un tablou principal WTA, a fost învinsă de slovena Kaja Juvan (97 WTA), cu 6-3, 6-4, după o oră şi 46 de minute. În optimi, Juvan o va înfrunta pe câştigătoarea dintre britanica de origine română Emma Răducanu, principala favorită, şi belgianca Greet Minnen.

Alte trei românce figurează în programul zilei de luni, Miriam Bulgaru (contra sârboaicei Olga Danilovic), Ana Bogdan (împotriva polonezei Maja Chwalinska) şi Sorana Cîrstea (împotriva uzbecei Kamila Rahimova), la simplu. De asemenea, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse vor face pereche la dublu.

Potrivit Agerpres, Transylvania Open, turneu de categoria WTA 250, e dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.

