Cu o comunicate incredibilă pe rețelele de socializare (peste 54 de milioane de urmăritori pe Instagram), Virginia a oferit recent un interviu preluat de presa spaniolă, în care a vorbit despre regulile pe care trebuie să le respecte în relația cu un sportiv de performanță.

Superba sud-americancă are o relație de mai mulți ani cu starul lui Real Madrid, iar cei doi au împreună trei copii: două fete și un băiat.

„Trebuie să ai un program pentru toate, trebuie să respecți totul întocmai. În momentul în care mi-au spus asta, am început să tremur. Am spus 'Doamne, am folosit ceva ce nu trebuia să folosesc? Jur, am început să tremur.

Mi-a spus 'Virginia, trebuie să-mi spui înainte despre tot ce urmează să folosești'. De exemplu, dacă mă duc la ginecolog și trebuie să folosesc un unguent, trebuie să-i spun fizioterapeutului său, pentru că poate fi testat pentru doping”, a spus prietena lui Vinicius, potrivit Marca.

Starul brazilian este, și în acest sezon, unul dintre cei mai eficienți jucători din lotul lui Real Madrid. În 33 de partide a bifat opt reușite, dar și 11 pase decisive pentru colegii săi, în toate competițiile.