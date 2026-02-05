GALERIE FOTO Prietena lui Vinicius, la ora dezvăluirilor: ”Când mi-au spus asta, am început să tremur”

Prietena lui Vinicius, la ora dezvăluirilor: ”Când mi-au spus asta, am început să tremur” Stiri
Virginia Fonseca (26 de ani), prietena lui Vinicius Junior (25 de ani), a vorbit deschis despre viața alături de starul lui Real Madrid.

Virginia FonsecaVinicius Junior
Superba sud-americancă are o relație de mai mulți ani cu starul lui Real Madrid, iar cei doi au împreună trei copii: două fete și un băiat. 

Cu o comunicate incredibilă pe rețelele de socializare (peste 54 de milioane de urmăritori pe Instagram), Virginia a oferit recent un interviu preluat de presa spaniolă, în care a vorbit despre regulile pe care trebuie să le respecte în relația cu un sportiv de performanță.

Virginia Fonseca, prietena lui Vinicius: ”Jur, am început să tremur!”

„Trebuie să ai un program pentru toate, trebuie să respecți totul întocmai. În momentul în care mi-au spus asta, am început să tremur. Am spus 'Doamne, am folosit ceva ce nu trebuia să folosesc? Jur, am început să tremur. 

Mi-a spus 'Virginia, trebuie să-mi spui înainte despre tot ce urmează să folosești'. De exemplu, dacă mă duc la ginecolog și trebuie să folosesc un unguent, trebuie să-i spun fizioterapeutului său, pentru că poate fi testat pentru doping”, a spus prietena lui Vinicius, potrivit Marca.

Starul brazilian este, și în acest sezon, unul dintre cei mai eficienți jucători din lotul lui Real Madrid. În 33 de partide a bifat opt reușite, dar și 11 pase decisive pentru colegii săi, în toate competițiile.

