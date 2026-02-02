GALERIE FOTO Jackpot Alcaraz: câte milioane de euro a încasat în primele 32 de zile ale anului

Jackpot Alcaraz: câte milioane de euro a încasat în primele 32 de zile ale anului Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz, performanță istorică inclusiv din punct de vedere financiar, în prima lună a anului 2026.

TAGS:
Carlos AlcarazAustralian Open 2026Tenis ATPpremii
Din articol

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a devenit cel mai tânăr tenismen care completează marele șlem, corectând un vechi record din anul 1938.

Jucătorul din Murcia ocupă deja locul cinci în clasamentul care numără toți banii câștigați pe terenl de tenis, în circuitul ATP, unde se uită în sus doar la Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer și Andy Murray.

Carlos Alcaraz a încasat peste 4 milioane de euro în primele 32 de zile ale anului

După victoria din finala Australian Open 2026, tenismenul spaniol și-a apropiat un cec în valoare de 2,37 de milioane de euro, cel mai mare din istoria turneului major de la Melbourne.

Suma de 2,37 milioane vine peste cele două milioane de euro încasate de Alcaraz doar pentru un amical jucat la Seul, alături de Jannik Sinner, în primele zece zile ale anului.

În consecință, opt victorii, dintre care șapte, în turneul de mare șlem din Australia, i-au adus tânărului Alcaraz aproape 4,5 milioane de euro, în primele treizeci și două de zile ale anului.

Calculând întreaga sumă, impozabilă, Alcaraz a primit, prin performanța istorică atinsă la Melbourne, 338,000 de euro per victorie obținută pe hardul din Australia.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz victorie sf ao 26
×
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alcaraz a câștigat cel mai spectaculos punct al finalei Australian Open 2026

Într-un punct în care l-a plimbat pe tot terenul pe Djokovic, spaniolul a primit o replică prin lateralul fileului, din partea celui mai titrat tenismen din istoria competiției.
Surprins, Alcaraz a făcut câțiva pași înapoi pentru a se asigura că trimite o minge în plus în teren, într-un schimb care a ridicat Arena Rod Laver în picioare.

La final, Rafael Nadal a fost filmat aplaudând și zâmbind, arătându-se impresionat de ceea ce reușește conaționalul său, cu 17 ani mai tânăr.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reformații din Ardeal vor să se retragă din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate. ”Susținem familia tradițională”
Reformații din Ardeal vor să se retragă din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate. ”Susținem familia tradițională”
ULTIMELE STIRI
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Laurențiu Reghecampf i-a surprins pe toți după victoria din Champions League: „Nu am făcut nimic!”
Laurențiu Reghecampf i-a surprins pe toți după victoria din Champions League: „Nu am făcut nimic!”
Reacțiile sârbilor după ce Djokovic a fost învins de Alcaraz în finala Australian Open 2026: gestul care le-a captat atenția
Reacțiile sârbilor după ce Djokovic a fost învins de Alcaraz în finala Australian Open 2026: gestul care le-a captat atenția
Sunderland – Burnley, de la ora 22:00 pe VOYO: etapa se încheie cu un meci strâns
Sunderland – Burnley, de la ora 22:00 pe VOYO: etapa se încheie cu un meci strâns
Transfer eșuat pentru Drăgușin. Cel mai vechi jucător al lui Juventus merge să o salveze pe Fiorentina de la retrogradare
Transfer eșuat pentru Drăgușin. Cel mai vechi jucător al lui Juventus merge să o salveze pe Fiorentina de la retrogradare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba

România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”



Recomandarile redactiei
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Jucătorul și-a dat acordul și așteaptă transferul la FCSB: „Noi ne-am înțeles!”
Jucătorul și-a dat acordul și așteaptă transferul la FCSB: „Noi ne-am înțeles!”
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba
România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba
Alte subiecte de interes
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!