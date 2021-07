Scandalul care pateaza prestigiul turneului de la Wimbledon! Jelena Ostapenko s-a dat accidentata cand a vazut ca pierde: "Stii ca minte, nu?" Ce cuvinte grele si-au spus jucatoarele la final 

Jelena Ostapenko a provocat unul dintre cele mai josnice scandaluri din istoria turneului de la Wimbledon.

Jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep in finala editiei 2017 a turneului de la Roland Garros, Jelena Ostapenko a provocat un scandal de proportii nedemne din punct de vedere sportiv in turneul de la Wimbledon.

Totul a plecat de la time-out medical solicitat de Jelena Ostapenko la scorul de 4-0 pentru Ajla Tomljanovic in setul decisiv al meciului din turul al treilea. Sportiva din Australia a fost ferm convinsa ca Ostapenko nu suferea din punct de vedere fizic si i-a sugerat arbitrului de scaun ca ar fi cerut ajutorul trainer-ului doar pentru a-i reteza forma de moment.

"Asta e regula, ca poate sa ia time-out medical cand vrea? Stii ca minte, nu? Cu totii stim asta. Poti sa chemi supervizorul turneului? Stii ca poti sa te pronunti in legatura cu aceasta situatie, nu? Ea poate sa zica ce vrea, dar poti lua o decizie. Iei in considerare faptul ca a aratat in conditie excelenta timp de o ora si jumatate, iar acum sufera de o accidentare grava?" i-a transmis Ajla Tomljanovic arbitrului de scaun, care i-a sugerat sa ocupe loc si sa astepte.

"Nu o sa ma asez," i-a replicat scurt Ajla Tomljanovic oficialului partidei.

Partida a fost reluata, iar Ajla Tomljanovic a invins-o pe Jelena Ostapenko, scor 4-6, 6-4, 6-2, dupa o ora si 50 de minute de joc. La finalul partidei, imediat dupa strangerea de mana, Ostapenko si Tomljanovic au avut un dialog neverosimil:

Ostapenko: Comportamentul tau e oribil, oribil!

Tomljanovic: Tu vorbesti!?

Ostapenko: Ai zero respect, stii?

Tomljanovic: Tu vorbesti? Esti cea mai rea jucatoare din circuit.

La conferinta de presa organizata dupa meci, Jelena Ostapenko a acuzat-o pe Ajla Tomljanovic de lipsa de respect. "In primul rand, ea nu poate sa spuna nimic despre asta, e lipsita de respect. Orice sportiv poate avea o accidentare grava. Am tinut aceasta accidentare mult timp, iar in al doilea set am incercat sa uit de ea. Imi spuneam doar sa joc, sa ma concentrez pe meci, dar nu am putut, pentru ca devenea din ce in ce mai dureros. La un moment dat, nu am mai putut sa servesc si cred ca toata lumea a vazut ca servesc mai incet decat o fac de obicei.

E lipsit de respect din partea ei, pentru ca nu stie nimic din ce am simtit sau despre accidentarea mea. Am jucat mult la Eastbourne, am avut niste victorii bune, cred ca nivelul meu nu a fost bun azi, pentru daca as fi jucat macar la 50% din potential as fi batut-o," a fost declaratia controversata facuta de Jelena Ostapenko in fata jurnalistilor prezenti la Wimbledon.

In optimi, Ajla Tomljanovic o va infrunta pe Emma Raducanu, care a invins-o scor 6-3, 7-5 pe Sorana Cirstea.